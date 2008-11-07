Еву Лебедь спонсирует группа политиков? (ФОТО)

Журналисты, приглашенные на съемочную площадку, по всей видимости, чересчур увлеклись предвыборной гонкой и в концепции клипа разглядели политическую пропаганду. Они обратили свое внимание на цветовую гамму, использованную в клипе: на съемочной площадке Ева появилась в двух шикарных платьях от Лилии Литковской – синего и белого цвета, а бабочки, использованные в съемках – оранжевого. Акулы пера узрели в таком совпадении тайный смысл и явный политический брендинг. Кроме того, журналисты вспомнили, что бигборды с изображением Евы Лебедь появились по всему Киеву именно тогда, когда поползли первые слухи о будущих перевыборах. Актуальный ранее вопрос, кто же такая Ева Лебедь, встал еще острее. На режиссера и певицу посыпалась лавина вопросов. Несет ли клип какую-то особую идеологическую нагрузку? Не является ли он рекламой определенных политических партий? И, наконец, не инвестирует ли молодую исполнительницу кто-то из политиков? «Есть продюсер, человек, который вкладывает деньги в мое творчество, потому что ему это выгодно, для него это бизнес, - поделилась Ева Лебедь. – Ни о какой политике и речи не идет. Я человек искусства и слишком себя уважаю, чтоб пятнать свои имя и репутацию подобными авантюрами». «К предстоящим изменениям в политической жизни страны режиссерский замысел не имеет никакого отношения. Сочетания цветов подбирались из иных соображений: картинка должна передавать эмоциональный посыл песни, а цвета индиго и оранжевый подходят в данном случае как нельзя лучше, вы сами это увидите в клипе», - говорит Катя Царик. Вся интрига видеоклипа «Семь счастливых дней», который будет в ротации уже в середине ноября, как и положено, раскрывается только в конце. Режиссер, по традиции, отказывается раскрывать все карты и съемочная группа о финале клипа тоже не распространялась.