ШОК! Отар Кушанашвили избил бывшего бойфренда МакSим

Обезумевшие от радости фотографы бросились снимать певицу, пытаясь выявить у нее признаки беременности, о которой в последнее время было столько разговоров. В суматохе никто не обратил внимания на самое интересное. По логике вещей рядом с МакSим следовало бы увидеть звукооператора Алексея Луговцова, который считается ее бойфрендом и отцом будущего ребенка. Но вместо него около певицы суетился полноватый и слегка лысоватый господин характерной кавказской наружности. Он о чем-то с ней оживленно беседовал, помог снять пальто и некоторое время носил в руках ее сумочку. Этот же человек по-дружески общался и с некоторыми другими звездными гостями. В частности с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручкой. Улыбка дебила - Это такой пухленький армянин? Думаете, это новая любовь Нади? - всполошился продюсер «Блестящих» Андрей Шлыков и, отстранив свою подопечную, принялся отвечать за нее. - На самом деле этот человек - администратор «Азия Холл» и еще нескольких ресторанов. Он организовывал это открытие, поэтому вокруг звезд и крутился. Так что ничего интересного для вас тут нет. Но Шлыков ошибался. Из разговора с Отаром Кушанашвили, который тоже присутствовал на этом мероприятии, выяснились весьма занятные подробности. - А какого цвета у него была рубашка? Сиреневого? - уточнил Отар. - Просто я там дал п…ды кому-то на входе. По-моему, как раз этому типу. Он меня туда не приглашал. Меня пригласил Сергей Анохин, президент Федерации пляжного футбола. А этот парень стоял у входа, встречал гостей. Я не только ему дал п…ды, но и многим другим. Поскольку было много неподобающих реплик, я бил всех подряд. А почему вы не делаете со мной интервью по поводу моей драки на «СТС зажигает суперзвезду»? Вот это был пипец! Я там схватился с ведущей «Школы злословия» Дуней Смирновой. Она была членом жюри и оскорбляла участников. А когда я попытался ее осадить, она сказала, чтобы я шел на х… . Предполагаю, что Дуня вообще не знает, что такое х… . Я хотел ей его показать. Но это детский проект, поэтому я не мог сделать это там. А про парня в сиреневой рубашке, про которого вы спрашиваете, мне даже говорить неинтересно. Таких людей называют «шустрила». Они всегда суетятся - создают видимость большой работы. Обратите внимание, как он всем улыбается. Прямо как этот дебил Майкл Джексон. Спонсоры это видят. И подмахивают ему счета по 50 тысяч евро. Я этого парня давно знаю. Зовут его Андрей Сейронян… Близкие друзья Ба! Да это же тот самый Андрей Сейронян из «Центра на Тульской», который, по утверждениям его коллег, в свое время состоял с МакSим в более чем близких отношениях! «У него был с МакSим целый роман, - рассказывал "Экспресс-газете" в интервью продюсер Александр Валов. - Он везде ее пихал - и в «Губы», и в «S-17». Но она со своим характером нигде долго не задерживалась». Сразу стало понятно, почему певица так запросто себя с ним вела и даже доверила ему подержать самое дорогое, что у девушки было, - свой ридикюль. Непонятным оставалось только одно: чем же старый друг МакSим навлек на себя гнев Кушанашвили? - Отар, видимо, что-то перепутал, - принялся отбояриваться Андрей Сейронян. - Мы с ним близкие друзья. Никаких инцидентов у нас не было. И чтобы он дрался с кем-то - такого я тоже не видел. А вот насчет МакSим - это правда. Я давно ее знаю. Мы с ней дружим. Она вообще часто приходит в рестораны, в которых я работаю. Только не спрашивайте меня - правда ли, что МакSим ждет ребенка. Я такие вещи комментировать не могу.