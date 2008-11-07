Катя Осадчая расскажет о «золотых детях Украины»

В общем, финансовые напряжение только заставляют их все выше поднимать голову, чтобы держаться на плаву и не терять образа. Жизнь продолжается, и «Светская жизнь» - тоже. Поэтому 9-го ноября в центре внимания Кати Осадчей на канале «1+1» станут все те же богатые и знаменитый, но только в условиях кризиса – как поживают миллионеры, русские модники и модницы и светские отпрыски сильных мира сего в столь непростое время. Итак, несмотря на экономический кризис, в Украине миллионеров не стало меньше, и они все также продолжают покупать роскошные излишества: яхты, виллы на Лазурном берегу, вертолеты, бриллианты, эксклюзивные автомобили, часы и наряды. Об этом – выставка предметов роскоши Millionaire Ukraine, а что на ней заявлено и кто может похвастаться каким приобретением на данный момент лучше знает Катя Осадчая. И, как всегда, не скрывает этого и от зрителей «1+1». В репортаже с мероприятия можно будет узнать - что почем? кто это покупает? веселей ли живется с роскошью? и вообще – помогает ли роскошь жить? В светской сфере наших северных соседей тоже пока вполне оптимистично – с 28 октября до 4 ноября весь российских цвет занимался одним общим делом - Russian Fashion Week. Показы лучших и самых известных дизайнеров, звездные гости, неожиданные коллекции, визит принцессы Таиланда… Жизнь била ключом исключительно на подиуме и возле него. А значит – там должна была находится и съемочная группа «Светской жизни». Поэтому Катя на неделю поселилась в Москве и каждый день группа ходила на самые звездные показы именитых дизайнеров, как на работу. Своими впечатлениями от модных шоу в интервью с Катей поделились Вячеслав Зайцев, Любовь Успенская, Алена Свиридова, и Олег Скрипка, оказавшийся на московском показе украинского дизайнера Лилия Пустовит. И, конечно, одним из самых резонансных показов стала демонстрация дебютной коллекции Ирины Хакамады. Но, как считают создатели, самый лакомый кусочек выпуска – специальный проект «Золотые дети Украины». Истории светской жизни Андрея и Виталины Ющенко, Евгении Тимошенко, Алены Литвин, Степана Черновецкого, Виктора Януковича-младшего и других детей украинских властьимущих. Как развлекаются ярчайшие представители золотой молодежи? Катя Осадчая и «Светская жизнь» пристально следила за ними три года и теперь расскажет и покажет все.