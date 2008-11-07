Виталий Козловский и Ксения Горб снова будут танцевать (ФОТО)

Зрителям хорошо запомнился красочный образ пирата Карибского моря, в котором Виталий предстал, танцуя зажигательный пасадобль, а чувственная румба покорила сердца многих поклонниц. Яркие и запоминающиеся образы, интрига вокруг любовного романа – все это заставляло зрителей переживать и болеть за танцевальную пару на паркете. Благодаря упорному труду в тренировочном зале и ценным наставлениям Ксении Горб Виталий стал бронзовым призером проекта. Ровно через год уже сплотившаяся пара стала участниками третьего сезона проекта «Танцы со звездами. Лига чемпионов». И хоть Виталию с Ксюшей не удалось дойти до финала, многие еще долго будут помнить неожиданный стриптиз в исполнении Виталика. После участия в проекте уже мало кто верил, что пару Козловский-Горб можно будет увидеть вместе. Но как стало известно из достоверных источников, у поклонников танцевального таланта Виталия Козловского и Ксении Горб есть еще один шанс насладиться их совместным танцем. Пара собирается снова выйти на паркет вместе. Их выступление состоится в эту субботу в 20:00 во время финала благотворительного шоу «Танцюю для тебе», где Виталий Козловский не только станцует вместе с Ксенией, но и исполнит одну из своих композиций.