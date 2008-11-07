Татьяна Пискарева стала героиней фильма (ФОТОрепортаж)

Напомним, что Татьяна является преподавателем по вокалу у фабрикантов. Главным режиссером кинокартины стал известный украинский режиссер Александр Даруга (ситком «Леся і Рома», проекты «Все для тебе», «Шанс»). Главная роль, роль Маши Колосовой досталась актрисе Московского театра имени Маяковского Екатерине Стуловой («Иное», «Хиромант» «Медовый месяц», «Китайский сервиз»). Сюжет фильма повествует о жизни большого города, о его суете, суматохе и бешеном ритме. Главной героиней фильма становится бизнес-леди, одна из тех, которых в современных крупных городах не так уж мало. Ведь у них есть и успешная карьера, и благополучное финансовое состояние, они и красивы, и умны, многое могут себе позволить, но, к сожалению, с личной жизнью у них все не так уж и хорошо, как может показаться на первый взгляд. А ведь они так же ранимы, так же нежны и чувствительны, и не меньше других женщин хотят встретить настоящую любовь… По сюжету фильма, главная героиня – успешная журналистку модного глянцевого журнала –приезжает на съемочную площадку, где ее друзья продюсеры снимают клип известной певице, роль которой как раз и сыграла украинская певица Татьяна Пискарева. Песня под названием «Желтое солнце любви» является основной музыкальной темой кинокартины. Татьяна в этой песни передает внутреннее состояние главной героини Маши и героиня понимает, что эта песня о ней. Это первая роль Татьяны в кино, и сыграть певицу ей не составило труда, ведь это главное дело, которому она отдает все свое время. И надеемся, что ее успех на украинской сцене логично передастся и российскому зрителю.