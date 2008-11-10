Ирина Билык вышла на сцену с головной болью (ФОТО)

Первый концерт состоялся в пятницу, 7 ноября, в Киеве Ирина дала два завершающих тур выступления. Перед зрителями исполнительница появилась в платье изумительном розовом платье, но сразу же пожаловалась на головную боль. Дело в том, что Ирине посоветовали отменить третий концерт, который должен был состоятся 9 ноября и она его отменила, теперь певица очень жалеет о содеянном. «У меня сегодня такая головная боль, что нет билетов, нет мест, нет этого третьего концерта. Я очень жалею, что организаторы отменили этот третий концерт, но, я думаю, что мы повторим концерты для тех, кто хочет прийти. Безумно благодарю людей, которые пришли на украинскую исполнительницу – то есть меня, эта огромна поддержка стране, вот чтобы не говорили о кризисе», - рассказала Ирина Билык на пресс-конференции за несколько минут до начала выступления. Представ перед полным залом поклонников, Ирина забыла о всех своих невзгодах, и, как и всегда, показала себя настоящую. Отличительной чертой исполнительницы есть невероятная искренность, которой она цепляла каждого из присутствующих. Кстати, среди поклонниц Билык можно было увидеть ресторатора Маргариту Сичкарь и её подругу – молодую певицу Лилу. Дамы приобрели себе билеты в третий ряд, а Сичкарь даже принесла с собой подарок. Сюрпризом для Ирины Билык стала кукла от Маргариты, которая не долго простояла на ногах и упала. Падение куклы Ирина прокомментировала: «Кукла не пьяная». На концерт также пришла спортсменка Лилия Подкопаева, травести-дива Монро, а также супружеская пара в лице Антина Мухарского и Снежаны Егоровой. Бывший возлюбленный Билык Юрий Никитин тоже пришёл поддержать певицу. Киевский концерт посетил и нынешний муж исполнительницы Дмитрий Дикусар. Билык не ожидала, что Дима придёт, ведь у него была вечерняя репетиция, но он явился с огромным букетом красных роз, с этим красивым букетом, он, как настоящий принц, взошёл по лестнице к любимой. В этот вечер Билык порадовала нежным поцелуем не только законного супруга, но и своего сына Глеба. По сценарию Глеб спел с мамой новую песню, написанную специально для него. Звёздный сын даже получил букет от собственной бабушки. В конце концерта Билык пригласила всех детей, присутствующих в концертном зале подняться на сцену и танцевать вместе под песню «Если ты хочешь…». На протяжении двух вечеров Ирина исполняла не только старые хиты «Ти мій» і «Одинокая», но и свежие композиции «Подарю тебе», «Счастье». Весьма порадовали её лирические стихотворения, которые она читала из-за кулис, и под которые зал затихал и вслушивался в каждое слово. Столь эмоционально передать каждый слог умеет только Билык, ведь каждая её фраза пережита и не требует лишних объяснений. Ребята из фан-клуба певицы также посетили концерты, они были самыми преданными и аплодисменты из уголков фанатов были самыми громкими. Ирина Билык даже сказала, что её поклонники любят её больше, чем себя. По словам певицы, она очень рада, что только у неё самые красивые поклонницы. «Я очень люблю красивых женщин», - призналась Ирина в перерыве между песнями.