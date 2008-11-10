Ирина Билык вышла на сцену с головной болью (ФОТО)

10 ноября 2008, 12:22

Своё двадцатилетие народная артистка Украины Ирина Билык отпраздновала туром по Украине. Выходные у киевлян посетивших концерты певицы, получились очень эмоциональными и лиричными.

Первый концерт состоялся в пятницу, 7 ноября, в Киеве Ирина дала два завершающих тур выступления. Перед зрителями исполнительница появилась в платье изумительном розовом платье, но сразу же пожаловалась на головную боль. Дело в том, что Ирине посоветовали отменить третий концерт, который должен был состоятся 9 ноября и она его отменила, теперь певица очень жалеет о содеянном. «У меня сегодня такая головная боль, что нет билетов, нет мест, нет этого третьего концерта. Я очень жалею, что организаторы отменили этот третий концерт, но, я думаю, что мы повторим концерты для тех, кто хочет прийти. Безумно благодарю людей, которые пришли на украинскую исполнительницу – то есть меня, эта огромна поддержка стране, вот чтобы не говорили о кризисе», - рассказала Ирина Билык на пресс-конференции за несколько минут до начала выступления. Представ перед полным залом поклонников, Ирина забыла о всех своих невзгодах, и, как и всегда, показала себя настоящую. Отличительной чертой исполнительницы есть невероятная искренность, которой она цепляла каждого из присутствующих. Кстати, среди поклонниц Билык можно было увидеть ресторатора Маргариту Сичкарь и её подругу – молодую певицу Лилу. Дамы приобрели себе билеты в третий ряд, а Сичкарь даже принесла с собой подарок. Сюрпризом для Ирины Билык стала кукла от Маргариты, которая не долго простояла на ногах и упала. Падение куклы Ирина прокомментировала: «Кукла не пьяная». На концерт также пришла спортсменка Лилия Подкопаева, травести-дива Монро, а также супружеская пара в лице Антина Мухарского и Снежаны Егоровой. Бывший возлюбленный Билык Юрий Никитин тоже пришёл поддержать певицу. Киевский концерт посетил и нынешний муж исполнительницы Дмитрий Дикусар. Билык не ожидала, что Дима придёт, ведь у него была вечерняя репетиция, но он явился с огромным букетом красных роз, с этим красивым букетом, он, как настоящий принц, взошёл по лестнице к любимой. В этот вечер Билык порадовала нежным поцелуем не только законного супруга, но и своего сына Глеба. По сценарию Глеб спел с мамой новую песню, написанную специально для него. Звёздный сын даже получил букет от собственной бабушки. В конце концерта Билык пригласила всех детей, присутствующих в концертном зале подняться на сцену и танцевать вместе под песню «Если ты хочешь…». На протяжении двух вечеров Ирина исполняла не только старые хиты «Ти мій» і «Одинокая», но и свежие композиции «Подарю тебе», «Счастье». Весьма порадовали её лирические стихотворения, которые она читала из-за кулис, и под которые зал затихал и вслушивался в каждое слово. Столь эмоционально передать каждый слог умеет только Билык, ведь каждая её фраза пережита и не требует лишних объяснений. Ребята из фан-клуба певицы также посетили концерты, они были самыми преданными и аплодисменты из уголков фанатов были самыми громкими. Ирина Билык даже сказала, что её поклонники любят её больше, чем себя. По словам певицы, она очень рада, что только у неё самые красивые поклонницы. «Я очень люблю красивых женщин», - призналась Ирина в перерыве между песнями.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:20
Повелитель ракетки: Ляшко рассказал секрет своего успеха.
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Украинка по происхождению Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять