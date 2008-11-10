Ани Лорак превратилась в готку (Эксклюзивные ФОТО)

Концерты, которые с аншлагом прошли в одном из городов ОАЕ - Дубаях позволили не только встретиться с поклонниками, но и покупаться в море, погреться на солнышке и немного отдохнуть. Сразу по прилёту в Киев, певица отправилась на творческий вечер Константина Меладзе, который собрал огромное количество известных артистов на одной сцене ДК «Украина». Ани Лорак решила покорить гостей вечера, поэтому для выступления выбрала платье, которое получила в подарок на свой день рождения, когда находилась в туре. Расшитое кристаллами Swarovski морское платье в сине-зелёных тонах от «Дома моды Стеллы Шаховской» не оставило равнодушным никого – более пяти минут певица позировала фотографом в холле дворца «Украина». В этот день Ани Лорак открывала феерический концерт и исполнила две песни: «Я же говорила» - песню из мюзикла, а также «Верни мою любовь» в дуете с Валерием Мелазде, который был ведущим данного вечера. Стоит отметить, что пели артисты вживую, что вызвало бурю оваций зрителей в зале. «Костя пишет прекрасные бессмертные хиты. Он очень талантливый композитор. Знаю сама – ведь песню из мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» пою на концертах до сих пор. И принимают её не иначе как «на ура». Хочу, чтобы его талант не иссякал и сама верю, что спою ещё не одну его песню», - говорит Каролина. Но не только из концертов складывалась эта неделя певицы. Ей удалось попасть в самую настоящую сказку, где Ани стала «Спящей красавицей». Новогодний мюзикл, собранный из всех известных сказок нашего детства выйдет на экраны на телеканале «1+1». Образ спящей красавицы в фиолетовом платье, придуманный Анжелой Лисицей, совершенно преобразил певицу. Каролина перевоплотилась в стильную выдержанную леди, ей даже пришлось изменить цвет волос. Не кардинально, но этого хватило, чтобы Каролина стала яркой и готичной девушкой, которая постоянно спит. И даже сказочному принцу оказалось не под силу разбудить Спящую красавицу. Песню, которую Ани Лорак выбрала для дано мюзикла, вы могли слышать в альбоме «Розкажи». Именно эта песня так хорошо отразила суть принца, которого сыграл резидент «Comedy club Украина» Ангел Педан. Удалось ли Ангелу-Принцу разбудить свою красавицу, зрители узнают в новогоднюю ночь, а пока Ани Лорак уезжает в Москву, где будет работать над сюрпризом для своих поклонников.