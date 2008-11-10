В новогоднем мюзикле Настя Каменских станет Красной Шапочкой (ФОТО)

Канал «1+1» при поддержке торговой марки «Nemiroff» решил обратиться к доброму и вечному – сказке Шарля Перро «Красная шапочка» - и сделать из нее модное и веселое. А самая популярная на сегодняшний день девушка у нас – Настя Каменских, тем более, что и красная шапочка ей очень идет. Поэтому изначально делалась ставка на Настю в главной роли, а на роль Волка, естественно, был приглашен Алексей Потапенко, он же - Потап… Настя с Потапом сразу же заинтересовались предложением сыграть в фильме, потому что такой опыт – для них впервые. Проблема, как всегда, состояла в одном – согласовать съемочные графики, потому что Потам и Настя сейчас нарасхват и даже в Киеве бывает набегами. Буквально за четыре дня до начала съемок Юрий Ларионов создал в павильоне «Укртелефильма» сказочный лес и, по мнению постановщиков, самый красивый лес на Украине строит только он. Первые съемки для Насти, Потапа, подружек Красной Шапочки – группы Алиби и байкеров во главе с Тимоти прошли на травяном настиле, между огромными деревьями и каменными валунами. Да, участники сказки ездят на байках, разговаривают исключительно на молодежном сленге, а Волк общается со своим папой-«старым рокером» Сергеем Галаниным по электронке. Мама девушки в исполнении Ренаты Литвиновой прячет фотографию Волка-отца, с которым у нее был в юности роман, а сама Красная Шапочка считает себя самой крутой девчонкой в лесу и может обвести вокруг своего пальчика любого волка. А ее бабушку съесть очень сложно – попробуй проглотить Верку Сердючку и не подавится! Правда, звезду с головы знаменитость обещала снять… Зато у Каменских в новой версии появится и прабабушка – мама Сердючки. Но только одной «Красной шапочки» дело не ограничится. Тут появятся и «Бременские музыканты», которыми станет группа «Ума Турман», София Ротару превратится в волшебницу, Гайтана сыграет Белоснежку с гаремом из семи гномов, а Кузьма в образе Синей Бороды будет прятаться от женщин. Юра Горбунов станет Шарлем Перро, а пьянствовать в новогоднем баре будет в компании братьев Гримм – режиссера Семена Горова и актера Виталия Линецкого. Причем, по ходу их вечеринки и с каждой новой рюмкой, сюжет истории будет становится все более и более странным и неклассическим…