Павел Табаков дал первый сольник в столице (ФОТО)

Выступление исполнителя было благотворительным и проходило в рамках киевского отбора участников Всеукраинского благотворительного фестиваля «Талантливые дети Украины-2008», целью которого является раскрытие и содействие развитию таланта дитей–сирот, детей из неблагополучных и неполных семей. Следовательно вместе с Табаковым на сцену Театра оперетты в тот вечер вышли пятеро детей-победителей соревнования юных талантов. Сольная программа Табакова объединила в себе уже известные песни «Тільки ти моя», «Параноя», «Le temps de cathedrales» (из мюзикла Notre Dame de Paris), так и новые его композиции, в частности «Янголя» и «Ти підпалила рай», которые войдут в следующий альбом исполнителя (дебютный его сборник «Тільки ти моя» увидел мир в конце прошлого года). Состоялось во время концерта и несколько премьер. А еще публика услышала попурри на песни Владимира Ивасюка и композиции из репертуара группы «Queen». Гостьей вечера стала Наталия Валевская, в дуэте с ней Павел Табаков исполнил хит «Vivo per lei». В первую очередь этим концертом я хотел показать то, чего достиг за два года после победы в «Шансе» – с тех пор, как начал сольную карьеру, - говорит Павел. Полуторачасовой сольный концерт Табакова в Киевском театре оперетты был на сто процентов «живым». Группу музыкантов, а также качественное звуковое оборудование певец привез в столицу со Львова – своего родного города. Сейчас Павел живет между двумя городами - Львовом и Киевом, преодолевая иногда по несколько раз в неделю расстояние в сотни километров – то поездами, то за рулем собственного автомобиля Toyota Corolla. Ближайший сюрприз, который певец готовит своим поклонникам - это альбом авторских колядок «Різдво для двох».