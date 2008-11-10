ШОК! Вадим Красноокий сознался в употреблении наркотиков… (ФОТО)

Больше всего читателей волновали вопросы политические и общественные. Меломаны спрашивали, как реагировать на повышение цены на проезд в метро в четыре раза. «Пересаживаемся все на велосипеды! Требуем от городской власти велосипедных дорожек и парковок», - сформулировал программу протеста один из самых узнаваемых украинских рокеров. «Я считаю, что проблемы современного мира нельзя решить традиционными политическими средствами, - ответил на один из таких вопросов Вадим. - Должно измениться общество, а это означает - каждый из нас. Пока люди руководствуются в своей жизни мотивами страха больше, чем мотивами любви, все будет так, как есть, и еще хуже. Но я оптимист. Я начинаю изменения с себя». Лидер группы Mad Heads XL предлагает отказаться от мяса и телевизора. «Ученые говорят, если бы все перешли на вегетарианство, использование энергии значительно сократилось бы, и глобального потепления можно было бы избегнуть. Я уже перешел», - признаётся Вадим. Музыкант совсем не потребляет мяса, рыбу и молочные продукты в ограниченном количестве. Собственную семью - любимую жену и четырехлетнего сына - он, правда, не заставляет присоединяться. Очень острый для многих украинцев языковой вопрос Вадим Красноокий для себя тоже уже решил: "Изначально моя семья была сугубо русскоязычной, я также учился в русскоязычной школе. Понимая, что я украинец, изучил украинский по собственной инициативе. Месяц назад перешел исключительно на украинский". Немало было и провокативных вопросов - о наркотиках, сексуальных оргиях и алкоголе. Вадим сознался, что все это для звезды - необязательно, «но на практике что-то из этого и приходится проходить». На вопрос «Употребляли ли вы наркотики и что порекомендуете?» - Вадим ответил: «Рекомендую музыку. Меня гребет уже много лет».