Кассель без ума от украинской перцовки и котлет по-киевски

Особенно актеру запомнилась национальная украинская еда и выпивка, и дабы не забыть вкус настоящей перцовки и котлет по-киевски, он на следующей же день попросил организаторов передать во Францию ящик водки и рецепт настоящих украинских котлет! 28 октября франко-голливудский актер Венсан Кассель впервые побывал в Киеве! В столицу популярный актер прибыл по приглашению кинопрокатной компании JRC-Film c целью презентации дилогии о знаменитом французском гангстере с его участием - «Враг государства№1». Несмотря на короткое пребывание в столице, всего один день, актер сумел выполнить программу-максимум – попробовал украинскую еду, презентовал фильм, а после официальной части отправился в один из лучших киевских ресторанов - «Будда-бар», где отведал настоящую украинскую перцовку! Крепкий напиток от компании «Nemiroff» так понравился актеру, что после прилета во Францию он тут же потребовал доставить ящик такой же, а в добавку попросил рецепт котлет по-киевски, которые ему подавали на обед! Когда просьба актера была выполнена, он расчувствовался и признался: «Украина - самая гостеприимная страна, в которой я когда-либо бывал! Я обязательно вернусь сюда снова!». Напомним, что Кинопроект режиссера Жана Франсуа-Рише и продюсера Тома Лангманна - «Враг Государства №1. Часть1: Начало» (премьера в Украине-13 ноября) и «Враг Государства №1. Часть2: Легенда» (премьера в Украине-18 декабря) - это два независимых фильма объединенных в дилогию, повествующую о жизни легендарного французского гангстера Жака Мерина. В первой части дилогии рассказывается о молодых годах и становлении Жака Мерина как непревзойденного гангстера, а во второй – о его активной гангстерской деятельности и приобретении статуса «врага государства»! Бюджет каждого фильма по $80 млн.