Страсть и стыд Джеймс Бонда! (ФОТО)

Это кинокартина является долгожданным продолжением шпионской эпопей супер Агента 007. Интерес к фильму подогревал тот факт, что Джеймса Бонда играет не привычный всем Пирс Броснан, который уже давно стал лицом или даже брэндом этой картины, а великобританский актер Дэниэл Крэйг, известный по фильмам «Казино Рояль», «Лара Крофт расхитительница гробниц», «Архангел» и «Дурная слава». Но помимо этого у Украинцев был особенный интерес к «Кванту Милосердия», ведь девушку Бонда в нем сыграла актриса из Бердянска Ольга Куриленко, мировая кинокарьера которой началась с 2005 года. А совсем недавно в этом же кинотеатре была премьера фильма «Макс Пэйн», где Ольга Куриленко также сыграла одну из главных ролей. Кстати, этот фильм является рекламой «Кванта Милосердия», апостолом настроения и разогрева публики. На счету Ольги уже есть несколько известных картин – «Париж, я люблю тебя», «Хитмэн», «Тирания». «Хороший фильмец в стиле экшн, – заявил после просмотра эпатажный гангста рэпер Ларсон. – Все в духе Джеймса Бонда: динамичная съемка, интеллектуальные шпионские страсти, обилие крови, трупов и драк. Ну и без девушек не обошлось. Порадовало, что на этот раз ею стала наша Украинка. Она смотрелась очень даже симпатично. Хотя моей жене она не особо понравилась». Совсем другого мнения о фильме известная гламурная певица Маша Фокина. «Фильм мне не понравился. Это жуткая пародия на уже культового Агента 007. – Разочаровано говорит Маша. – Во-первых, сюжет абсолютно ничем не заинтересовывает, режиссер выезжал только драках и перестрелках. Сама съемка неплохая, но вот фильм… Да и актер мне не понравился. Разве так выглядит Бонд? Вспомним Пирса Броснана – это действительно супергерой и супер мужчина, рядом с которым хотела бы оказаться каждая девушка». «Очень интересный фильм. Советую посмотреть всем, – заявила после премьерного просмотра самая стильная дизайнер Украины Ольга Навроцкая. – Красивые кадры, динамичная съемка, изысканный юмор, хорошо поставленные драки и перестрелки. Мне очень понравился образ главных актеров. Они действительно выглядели очень шикарно и изумительно. Да и сыграли хорошо. Честно говоря, Дэниэл Крэйг меня не впечатлял своим предыдущим фильмом «Казино Рояль», я думала, что и тут он разочарует. Но нет, на этот раз он был на высоте. Хотя с такой красавицей, как Ольга Куриленко тяжело быть не на высоте!» ФОТО: ИА «Screen Media».