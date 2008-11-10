Лайма Вайкуле вернулась к Леонтьеву

10 ноября 2008, 17:14

В минувшие выходные москвичи и гости столицы увидели тех, кто уже по праву считается легендами отечественной эстрады. На концерте, организованном радио "Ретро FM", свои нетленные шлягеры спели любимцы не одного поколения россиян: Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Юрий Антонов, Игорь Корнелюк, группа "Любэ", Ирина Понаровская, Валентина Легкоступова, ВИА "Верасы", Влад Сташевский и заморские гости - популярная в 80-х группа SPACE (лидер – Дидье Маруани) и сын известного французского шансонье Джо Дассена Джулиан.

Зрители восторженно аплодировали Лайме Вайкуле и Валерию Леонтьеву, исполнившим незабвенный "Вернисаж". Артисты, видимо, так сильно соскучились друг по другу, что завершили свое выступление страстным поцелуем. Позднее Вайкуле с блеском в глазах рассказала о своем новом увлечении: "Я ударилась в философию. Сейчас мне это интересно". Она прокомментировала и модное у голливудских звезд религиозное течение. "Каббала – это очень интересно, читала об этом. Но я православная, ей и останусь, - убеждена певица. - Буддизм тоже интересен, любая религия интересна. Они все об одном и том же. Просто всегда нужно знать, для чего ты живешь". Похоже, артистка нашла ответ на этот вопрос, потому как выглядит по-прежнему блестяще и молодо. "Секрет моей красоты… Я не сплю и не ем!" - пошутила Вайкуле. Валерий Леонтьев же весь свой пыл оставил на сцене, он был немногословен и очень неохотно отвечал на вопросы. Говорят, опаздывал на самолет домой, в Америку. Но если сравнить с Юрием Антоновым, то Леонтьев – сама приветливость. Первый вообще никогда не дает интервью журналистам и проходит мимо с мрачным видом. Зато публике он отдает всего себя целиком. По слухам, около половины зрителей "Олимпийского" пришли послушать именно Антонова и остались очень довольны. Не особо разговорчив был и лидер "Любэ" Николай Расторгуев. Он лаконично отвечал на вопросы журналистов и, несмотря на рекомендации врачей, не выпускал изо рта сигарету. А вот кумир молодежи начала 90-х Влад Сташевский признался, что вредных привычек не имеет. Несмотря на это, внешний вид певца несколько шокирует. Артист заметно исхудал, и к нему вполне можно применить народное выражение "кожа да кости". Однако Влад держится бодро и признается, что в столь раннем возрасте в статусе легенды ему "уютно и тепло", причем утверждает, что никуда со сцены не уходил. Певец также пространно рассказал о двух шоу-бизнесах – отечественном и его собственном, маленьком, которые между собой никак не пересекаются. Певец и композитор Игорь Корнелюк после радушного приема публики был в прекрасном настроении и раздавал журналисткам комплименты и улыбки. Дни.Ру заметили на танцполе неожиданно много молодежи. "Как бы ни ругали советскую эстраду, в ней иногда попадались образцы настоящего искусства, - объяснил повышенный интерес подрастающего поколения к ретро-песням Корнелюк. - У нас у всех было удивительное желание что-то делать, творить… Никто не думал о шоу-бизнесе и деньгах". "Я очень рада, что так происходит. Родители слушают и прививают своим детям советские песни. В них есть мелодичность, ласковое, приятное содержание… Все это греет и располагает к хорошему настроению, - вторит Корнелюку Валентина Легкоступова. - В нашей жизни, к сожалению, позитива мало, и надо, чтобы его было больше". "Та доброта, которая в этих песнях, их смысл и мелодия не оставят равнодушным никого. Благодаря душевности и человечности они до сих пор живут и будут жить еще долго", - убеждена солистка популярного белорусского ВИА "Верасы" Ядвига Поплавская. С ней солидарен лидер коллектива Александр Тихонович: "Это просто хорошие песни, классика. Она остается в жизни каждого - сначала родителей, потом детей. Здорово, что наши песни имеют продолжение, они могут быть в новой аранжировке, звучать чуть-чуть по-другому, но они те же самые, и нам приятно, что бог дал возможность нам спеть их, - признался артист. - 6 февраля в Кремлевском Дворце съездов в Москве должен состояться наш юбилейный концерт, и мы приглашаем всех!"

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