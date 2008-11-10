Надежда Мейхер победила аэрофобию

Впервые симптомы этого недуга у Мейхер (тогда выступавшей под псевдонимом Грановская) проявились в 2005 году. «ВИА ГРА» должна была лететь на гастроли в Лос-Анжесес. И когда все уже готовились к посадке, с Мейхер произошло что-то непонятное – она никак не могла заставить себя взойти на борт. - Когда я ехала в аэропорт, у меня возникли какие-то страхи, - вспоминает Надежда. – Я думала, что самолет разобьется. Представляя эти картины, спрашивала себя, что будет тогда с моим ребенком… Тогда сесть в самолет она себя просто заставила. Но все 16 часов перелета пребывала в панике. Подобная ситуация стала повторяться. В окружении певицы стали замечать, что Надежда пребывает в глубокой депрессии. - Мне ничего не помогало - ни снотворное, ни успокоительное… - рассказывает Мейхер. – Потом мне посоветовали антидепрессанты и транквилизаторы, но я поняла, что добром это не кончится… Физический недуг так просто не появляется. Это было заложено изначально и стало нарастать… Когда было уже совсем плохо, я обратилась к психологу. Понимая, что депрессия и страх загоняют ее в глухой угол, Надежда серьезно задумалась о своем здоровье. И начала добросовестно посещать психолога. - Аэрофобия не появляется из потолка, - говорит Мейхер. – Всегда идет цепная реакция и если не решать проблему, она только увеличится. Спустя несколько недель общения с врачом Надежда перестала бояться летать. Но в это же время задумалась об уходе из группы. Продюсеры «ВИА ГРЫ» заметили изменения в настроении Надежды. - Спрашивали, не влюбилась ли я – вспоминает Мейхер, - Я отвечала, что - да, влюбилась в жизнь! После новогоднего концерта в 2006 году певица ушла из группы. Но без работы оставалась недолго… «Зіркові драми» на Новом канале по воскресеньям в 15.00. Тема следующего выпуска - «Отцы и дети». Как у звезд складываются отношения с родными чадами после распада семьи? Смотрите 16 ноября.