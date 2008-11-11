D.Lemma столкнулась с паранормальными явлениями

Певицы ездили в город герой судить международный вокальный конкурс « Grand Priex». Дата конкурса совпала с мистическим праздником «Хелоуин». Желание хорошо отдохнуть перед конкурсом привело девушек в закрытый клуб, где уже в это время ведьмы собрались на шабаш. У входа стоял художник - Дракула он рисовал окровавленные портреты девушек. А перехватывали жуткую эстафету ведьмы, которые заставляли всех гостей выпить особое зелье, после которого было ощущение, что кожа покрывается чешуёй. Девушки с трудом выбрались из мистического клуба. « Что из происходящего было правдой, а что представлением мы и сами не смогли понять. Одно только ясно этот праздник не для нашей слабой психики», - прокомментировали девушки.