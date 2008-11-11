СРОЧНО! РОЗЫСК! Пропала участница дуэта DOMINO

Со слов продюсера группы Елены Головатюк, в последний раз Кристину видели поздно вечером 7 ноября. Девчонки выступали на закрытой вечеринке «Революция. 91 год спустя». Там же Боршовская отмечала свой День Рождения. «Весь вечер Кристинка была в отличном настроении. Приглашенные гости дарили роскошные букеты и коробки с подарками, ее мобильный просто разрывался от звонков с поздравлениями, - рассказывает продюсер группы Елена Головатюк. - Где-то ближе к полуночи именинница сказала, что ей надо на часок отлучиться, мол, к ней кто-то приехал…» В тот вечер Боршовская к гостям так и не вернулась. Последний раз ее видели, когда она садилась в иномарку черного цвета. «Мы ждали Кристину два часа, - говорит подруга и напарница по группе DOMINO Марина Салганик. – На наши звонки она не отвечала, поэтому решили ее не беспокоить и разъехались по домам. На следующий день мобильный телефон Кристины был «вне зоны доcтупа», я еще больше разволновалась и позвонила ее родителям во Львов. Мои опасения, к сожалению, оправдались - дома подруга тоже не появлялась…» Еленой Головатюк отменены несколько концертов и съемки нового клипа дуэта DOMINO. Родители и близкие Кристины Боршовской очень переживают. Все силы брошены на поиски пропавшей, но пока никаких новостей нет.