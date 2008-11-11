Леонардо Ди Каприо шпионил на США

"Совокупность лжи" снята по одноименному роману колумниста и по совместительству помощника главного редактора Washington Post Дейвида Игнатиуса. На прежнем месте своей работы (The Wall Street Journal) он на протяжении 10 лет писал об операциях, проводимых ЦРУ на Ближнем Востоке. "Меня как писателя всегда интересовала такая тема, как искусство обмана и сам процесс того, как мы обманываем своих врагов, – поясняет Игнатиус концепцию своей книги. – Я стал задумываться над тем, как можно проникнуть в сверхсекретную организацию, если для всех посторонних туда вход воспрещен. Но если вы не можете реально туда попасть, можно ли заставить окружающих думать, что вам это удалось? Шпионаж во многом напоминает журналистику. Здесь тоже необходимо распознать людей, которые знают что-то важное, завоевать их доверие, а затем просто подтолкнуть к тому, чтобы они выложили все, о чем говорить не хотели". Ридли Скотт ознакомился с книгой еще в черновом варианте. По его словам, произведение, вышедшее из-под пера известного журналиста, отличается "необыкновенно четким пониманием того, что происходит на линии фронта и в чьих руках порой находится судьба всего мира". "Одна из главных тем этого фильма заключается в том, что никому нельзя доверять, даже своему лучшему другу, - прокомментировал он свой подход к картине. - Стоит на секунду отвернуться, и он выстрелит вам в спину. Если же вы работаете в организации, связанной с обеспечением национальной безопасности, то будете еще более слабым и уязвимым. Это издержки профессии". Леонардо Ди Каприо пришлось прожить на экране жизнь Роджера Ферриса – лучшего агента американской национальной разведки, действующей даже в таких местах, где человеческая жизнь стоит не больше той информации, которую в себе несет. Его герой, выполняя задания, мечется, точно Джеймс Бонд, по всему миру - от Ближнего Востока до Вашингтона. Вместо вездесущей М здесь - ветеран ЦРУ Эд Хоффман (Рассел Кроу), дистанционно ведущий военную операцию при помощи портативного компьютера откуда-то из глубинки. Именно под его чутким руководством делает каждый свой следующий шаг Феррис. Как следует из официального синопсиса к фильму, Хоффман идет по следу новоявленного лидера террористов, которому удалось организовать серию бомбардировок, ускользая при этом от самой совершенной разведывательной сети мира. Чтобы выманить противника на свет, Феррису необходимо проникнуть в его темный мирок, но чем ближе он подбирается к своей цели, тем явственнее понимает, что доверие – это одновременно и опасная штука, и то единственное, что позволит ему остаться в живых. Лео ранее уже доводилось работать со сценаристом Уильямом Монаганом в картине "Отступники" режиссера Мартина Скорсезе. В случае с "Совокупностью лжи" актер подчеркивает, что "адаптация Монагана просто бесподобна". "Ему очень здорово удается передать особенности информирования и дезинформирования, а также своеобразную игру в кошки-мышки между главными героями", - отмечает Ди Каприо. Леонардо, чьей самой звездной ролью, несмотря на богатый арсенал персонажей, по-прежнему является романтический герой из "Титаника", сыграл у Ридли Скотта с достойным конкурентом по актерскому цеху. Рассел Кроу ("Игры разума", "Гладиатор") дважды поднимался за статуэткой "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль", тогда как имя Ди Каприо трижды, но только значилось в списках соискателей главной кинопремии в мире. Изменит ли этот расклад шпионский триллер "Совокупность лжи", покажет самое ближайшее время.