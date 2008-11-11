Юрий Никитин расслабился после Билык в ночном клубе (ФОТОфакт)

После семи лет совершенствования искусства игры на фортепиано и ударных в консерватории, он решил двигаться в направлении электронной музыки. Наряду с Laurent Garnier он начал в качестве DJ'я в парижском клубе Boy, который был первым инициатором открытия техно-явлением во Франции. Он стал пионером цифровой музыки, он создал свою собственную звукозаписывающую студию в центре Парижа, в которой он мог делать ремиксы, создавать собственые композиции и продюсировать мировых знаменитостей. Послушать легенду электронной музыки пришла телеведущая Виктория Батуи, а также продюсер Юрий Никитин, который был в нетрезвом состоянии. Очевидно, он решил расслабиться после окончания тура Ирины Билык.