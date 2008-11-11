Дмитрий Дибров: «Моя жена не заботится о деньгах»

Какие флюиды он при этом посылал слабой половине человечества, остается только догадываться. Но когда Дмитрий объявил всем, что собрался жениться на своей дальней родственнице, с которой познакомился на сайте «Одноклассники», — коллеги да и все друзья лишь крутили пальцем у виска. Никто не верил, что такое может произойти. Совсем скоро счастливые супруги отметят год совместной жизни. «У нынешних актрис в голове только «рублевские уклады»

— Дмитрий, вы как-то сказали, что за 12 лет холостяцкой жизни ни одна женщина не смогла довести вас до загса. Как это удалось сделать Саше?

— Минут 15 ушло у Саши на то, чтобы доехать до загса. А мое желание зрело 48 лет.

Саша: — Видит Бог, специально для этого я ничего не делала. И вообще не собиралась выходить замуж. Это был риск, а не осознанное решение. Но теперь сознание говорит мне огромное спасибо за то, что я так поступила. Я не прогадала, а выиграла еще больше.

— В этом году Саша стала студенткой ГИТИСа. Дмитрий, у вас очень много связей в разных кругах — как-то поспособствовали поступлению супруги?

— Это не тот случай, когда все решили связи. Вы можете сказать, что Брижит Бардо благодаря связям Роже Вадима стала звездой? Весь фокус в нашей с Сашей истории заключается в том, что все сходится. Я никого не просил, чтобы ее взяли. Мои друзья, профессора ГИТИСа, сами сказали: «Давай ее нам». Очень надеюсь, что Саша — тот человек, который изменит положение в отечественном кино. Не берусь судить театр. Ужас русского и украинского кинематографа в том, что сегодня не на кого сходить! Раньше ходили на Гурченко, Вицына, а сейчас на кого? У всех этих девочек-актрис (наверное, бывают среди них и симпатичные) на лице написано одно: «Извозчик, карету!» А чтобы расплатиться с извозчиком, нужны деньги, а они приходят только от популярности. Вот девочки на все и готовы. Постельная сцена, значит — постельная. Дурацкие диалоги их тоже не пугают. Они смотрят только на то, какой продюсер что им предложит завтра. Я вижу сегодняшние сценарии, одно время мне их посылали — это гадость и бесплодная возня ума! А они готовы участвовать в этом жутком кинематографе. По их взгляду видно, что ничего кроме «рублевских укладов» у них в голове нет. Надеюсь, с Сашей все будет иначе. Она подходит по всем внешним требованиям: красота, секс, молодость. Но кроме этого у Саши есть еще и ум. Если раньше она не слишком задумывалась о Маркесе, то это не означает, что она не читает его теперь.

— Но ведь это вы повысили ее интеллектуальную планку.

— Попробовал бы я заразить запалом иную, например, посетительницу ресторана «Рай» в Москве. Они даже не умеют и не хотят заражаться.

«После нашей свадьбы все говорили, что Саше нужна только прописка»

— Слухи о том, что ваша супруга беременна, появляются с завидным постоянством. Когда решитесь наконец завести детей?

Саша: — Вот придумали в очередной раз, что я жду ребенка. Может, как-то увеличилась линия бедер, но я не беременна. Мы, конечно же, очень хотим расширить семью, строим планы. Думаем, сколько будет малышей, как кого назовем, как они будут жить. Но пока это только сила мысли, которая еще не воплотилась в реальность. К тому же мне не 27 лет, как писали газеты, а всего 23, и до 27 надо еще дожить. Еще говорили, что мы поженились только потому, что мне нужна была прописка в Москве. Но у меня нет ее до сих пор. И если бы не Дима, я бы, наверное, давно уехала из столицы.

Можно, конечно, встречаться и с молодым человеком, но я не думаю, что это будет так же интересно. Мы каждый день с Димой совершенствуемся, ищем что-то новое. Он мне открывает то, чего я до сих пор не знала, а ему интересно узнать что-то от меня. Мы недавно были во Франции и купили новую игру с вопросами на общие знания. Так там есть вопросы из Диминой жизни, есть из моей. И вот мы сидим, и друг друга учим. (Улыбается.)

— И чем же такой ловелас, познавший не один десяток женщин, смог покорить ваше девичье сердце?

Саша: — Мне кажется, что прошлого вовсе не было, и мы с Димой идем одной дорогой. При первом знакомстве меня восхитило, как он говорит, как себя ведет, как относится к женщине. Сегодня мало встретишь джентльменов, которые способны просто подать руку при выходе из кафе. Я долгое время называла Диму дядей и только на «вы». И даже не представляла, что буду иметь возможность перейти на «ты». Его энергетика и интеллект не позволяли мне этого сделать. И даже когда мы поженились, в загсе я называла Диму на «вы». Потом муж доказал, что он — не только ходячая энциклопедия, как любит говорить Тина Канделаки, а еще такой же подросток, как и я. Он может сидеть со мной ночью на дороге или бегать по Парижу под дождем, кататься на сумасшедших лодках. Этот человек жаден до жизни. Он хочет познавать все новое.

Когда друзья спрашивают, как я могла выйти замуж за человека, которому 48 лет, я их не понимаю. Ведь обычно все думают, что это уже такой дедушка, который сидит перед телевизором, но Дима не тот случай.

«Я переехал в ментальный фитнес-центр»

— Дима, а можно сказать, что после встречи с Сашей ваша жизнь круто изменилась и вы переживаете такой молодежный период?

— Иногда думаю, что не Саша переехала в переделкинский дом санатория ветеранов партии, а я переехал в такой интересный, ментальный фитнес-центр. Стараюсь удивлять Сашу каждый день. Не героическими поступками, а сделать что-то такое, чтобы ей это было полезно и интересно. Саше это необходимо. Все люди, с кем она виртуально вела диалог в Ростове, — ее друзья. Просто все географически разделены и она не могла с ними общаться. Сейчас жена сидит с ними за одним столом, и они восхищаются ее умом и энергетикой. Просто так она этого не забудет.

— Но ведь это вы превратили ее жизнь в беззаботную сказку?

— У Саши новые жизненные уклады. Она только развивается и видит свое будущее, не задумываясь о настоящем. Моя жена не стирает, не заботится о деньгах, не ходит в офис к 9 утра, как это делают ее сверстницы. Но так просто я бы ничего не облегчил. Вылетела бы Саша, как все остальные, на следующее утро, если бы не была Сашей. Много на свете красавиц, но мало же кто так счастлив на свете. А раз так, считаю своим долгом обеспечивать ее жизнь. Вот, например, поехали недавно в Голландию, были на улице Красных фонарей, но одновременно с этим поехали на родину Иеронима Босха и видели, подвал, в котором он писал свои сумасшедшие полотна! И я вдруг понял, какое же удовольствие иметь рядом с собой женщину, с которой с равным удовольствием пойдешь на улицу Красных фонарей и на родину Босха.

