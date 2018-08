Влад Топалов собирается покорить запад

Достигнув популярности в родной стране еще до своего двадцатилетия, Влад решается сделать очередной шаг вперед – к вершинам мировых чартов. Свободно владея английским языком, еще в составе Smash!! записав хит «Talk To Me», певец созрел для выпуска полноценного альбома на английском. Совместно с продюсерским дуэтом Ego Works, давно укоренившемся на голливудских холмах, в лучших студиях Майями, Влад работал над пластинкой, которая получила название «I Will Give It All To You». В результате самого тщательного отбора материала в альбом вошло десять композиций, среди которых и полюбившаяся многим «The Dream». Настоящим украшением релиза стал дуэт с великолепной Mya – американской актрисой и певицей, на чьем счету съемки в грандиозном мюзикле «Чикаго» и, конечно же, запись суперхита «Lady Marmalade». Прослушав присланную демо-запись, обладательница премии «Грэмми» просто не смогла отказать обаятельному российскому артисту. Позже на эту балладу также был снят клип. По звучанию альбом «I Will Give It All To You» соответствует самым актуальным направлениям мировой поп-музыки – это сочетание мелодичности, танцевальных ритмов, соул-вокала и запоминающихся инструментальных фраз. {1}{2}