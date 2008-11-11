СКАНДАЛ! Из-за Максима Барских Могилевская ушла с «Фабрики зірок»

11 ноября 2008, 17:01

Чем ближе к финалу проекта, тем более непредсказуемыми становятся события на Второй украинской «Фабриці зірок» . Субботний гала-концерт оказался особенно драматичным.

Максим Барских в роли «яблока раздора» На прошлой неделе он был лишен права выступать из-за того, что постоянно ленился на занятиях. Однако «фабрикант» до последнего момента не терял надежды, что члены жюри его простят и все-таки позволят спеть. Поэтому Максим репетировал наравне с остальными «фабрикантами». К субботе он приготовил очень красивый и драматичный номер «Дождь». Однако члены жюри так и не дали ему возможности выступить. Из-за этого на гала-концерте, в прямом эфире, разразился настоящий скандал. Даже музыкальный продюсер проекта Наталья Могилевская и режиссер Алан Бадоев простили Макса, приняли его сторону и настойчиво просили членов жюри изменить свое решение. Но председатель жюри, директор радиостанции «Русское Радио Украина» Сергей Кузин оказался неумолим: - Если вы думаете, что это игрушки, и все можно списать на особенности твоей тонкой душевной организации, ты ошибаешься, - обратился он к Барских. – Ты не только не допущен к концерту, но еще и номинирован! В знак протеста Могилевская покинула зрительный зал. Но даже это не спасло Барских от номинации. Кроме Максима, кандидатами на выбывание стали – Борис Апрель, Регина и Лена Виноградова. Когда дошло до голосования, члены жюри снова проявили жесткость. Они лишили участников проекта права спасти кого-то из номинантов, решив, что симпатии «фабрикантов» не должны мешать справедливому «отсеву». Так что на этот раз повезло только одному кандидату на выбывание, которого спасли преподаватели. Педагоги отдали свои голоса Апрелю. Поэтому на этой неделе проект покинет кто-то из трех – Регина, Лена или Максим. Импровизация Тарабаровой Номинантка прошлой недели Алиса Тарабарова тоже приготовила к концерту сюрприз. На протяжении недели она репетировала сольную песню «Привет тебе». Но в последний момент решила, что будет выступать… с другим номером. - Ужасно волнуюсь, - призналась перед прямым эфиром «фабрикантка». – Не известно, как отреагируют на мой поступок преподаватели, жюри. К тому же, сложности могут возникнуть с музыкантами, ведь мы совсем не репетировали. Но для меня это очень важно – я прочувствовала каждую ноту этой песни. Поэтому, думаю, все получится. Кто не рискует, тот не пьет шампанского! В результате сюрприз получился - ей позволили импровизацию, и номер «Обернись» принес «фабрикантке» удачу. Она осталась в проекте. А вот Насте Востоковой пришлось покинуть Звездный дом. Регина очаровала Авраама Руссо К выступлению с известным певцом девушка готовилась особенно тщательно. Часами она репетировала песню и отрабатывала движения. Ее старания не прошли даром… - Здравствуй, Регина, - улыбнувшись, поздоровался Авраам, появившись на сцене для репетиции. Когда же «фабрикантка» запела, пританцовывая в восточном стиле под песню «Знаю», Авраам не сразу смог подхватить куплет. Он заворожено наблюдал за тем, как Регина эффектно встряхивала волосами и покачивала бедрами. - Я боюсь влюбиться, - признался Руссо режиссеру-постановщику еженедельных гала-концертов Бадоеву. Алан был более чем доволен атмосферой, которую создали на сцене Авраам и Регина. Вдохновленный, он перед самым концертом решил внести небольшие изменения в постановку и попросил артистов выходить на сцену, спускаясь с высокой металлической лестницы. Этот режиссерский ход оказался испытанием для Авраама. Он поднимался по ступеням, опасливо придерживаясь за перила – кажется, конструкция казалась ему ненадежной. Впрочем, Руссо быстро справился с волнением и даже пошутил по этому поводу. - Я боюсь, у меня фобия, - с улыбкой объявил он в микрофон, после чего уже смело зашагал по ступенькам. «Morandi» приняли Борю за девушку Известная во всей Европе группа «Morandi» приехала на концерт Второй украинской «Фабрики зірок» из Ливерпуля - там ребятам вручали очередную музыкальную награду. Переезд был тяжелым, но их усталость как рукой сняло, когда музыканты вышли на сцену. Парней приятно удивила эффектная постановка, придуманная для номера «Аngels» Аланом Бадоевым, и ошеломил образ Бориса, с которым они выступали на одной сцене. - Мы не поверили, когда нам сказали, что это мальчик. Очень… оригинальный молодой человек. В последнее время такие унисекс-образы стали модными, - признались ребята после концерта. И в шутку добавили: - Именно для того, чтобы ни у кого не вызывать сомнений и выглядеть мужественнее, мы на всякий случай бреемся как можно реже. «Morandi» рассказали, что, получив приглашение выступить на концерте, сразу же засобирались в дорогу. - Это очень перспективный проект, из него могут выйти настоящие звезды. Например, слова на наш хит «Аngels» написал выпускник румынской «Фабрики звезд», - рассказали они. День рождения Галай встретил на «Фабриці зірок-2» Выпускники Первой «Фабрики зірок» Женя Толочный и Виталик Галай из группы «Сахар» на концерте выступили уже в качестве приглашенных звезд с Региной и Леной Виноградовой. Репетиции и волнение перед прямым эфиром нисколько не помешали имениннику Галаю почувствовать праздничное настроение. - Я считаю, артист о большем и мечтать не может, - говорил Галай. – Сцена, зрители, что может быть лучше? Это для меня и есть настоящий праздник! Весь день между репетициями Виталику пришлось отвечать на поздравительные звонки и sms (по словам экс-фабриканта», он получил несколько сотен сообщений). - Я ответил всем универсальным «Большое спасибо». Для большего времени нет, - смеется Галай. После выступления группа «Сахар» отправился на съемку очередного выпуска «Соmedy Club UA». Приглашая Виталика и Женю на вечеринку, резиденты пообещали, что комедийцы не дадут имениннику заскучать... Следите за жизнью «фабрикантов» в теледневниках на Новом канале, по будням в 6.50, 14.20 и после полуночи! Гала-концерты Второй «Фабрики зірок» - по суботам в 22.00! ФОТО: Новой канал, ИА «Screen Media»
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