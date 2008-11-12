Юрий Горбунов: На «Танцую для тебя» работать сложно, но интересно

К тому же приходится еще и потанцевать, попеть и поддержать всех участников проекта «Танцую для тебя». Ведь помимо того, что здесь идет борьба за мечты людей, она еще и происходит в прямом эфире, из которого слов и танцев не выкинешь… - Юра, сознайся, ты поешь под фанеру?

- Это называется «фанера» плюс живой голос. То есть она идет фоном, а я еще сверху пою, то есть у меня микрофон включен. Первые три программы были разные слова, мелодия та же, а слова другие. Разнообразие песен – это моя инициатива, по формату ведущие в других странах поют одну песню. Например, в Румынии уже шестой сезон поется одна и та же песня, с одними и теми же словами. Я предложил хоть как-то разнообразие. Там ведущий – певец и для него, наверное, это важно и важна именно эта песня. А я – не певец, я драматический актер и мне важно, чтобы песни как-то отличались. Не могу я одно и то же петь. У меня каждый раз другой танец, каждую неделю готовим новые танец, чтобы после него еще можно было вести программу. Лояльный для ведущего.

- Сложно танцевать и петь одновременно?

- Очень сложно! Точнее – сложнее потом отрегулировать дыхание, чтобы начинать работать. Все равно первые десять секунд – запыхиваешься, ты же бегал, приыгал. Надо время, чтобы прийти в себя. В «Танцах» у меня была песня намного короче, и мы с Тиной пели по очереди, а здесь полноценный куплет и припев.

- «Танцую для тебя» многим кажется самым неоднозначным проектом «1+1»… Что можешь сказать, как человек изнутри?

- Единственная проблема формата – его сравнивают с «Танцами со звездами». А сравнивать его нельзя – это совершенно другой проект. Танцы здесь не главное. Нельзя сравнивать проекты, где в паре стоит профессионал и звезда, и где в паре стоят два непрофессионала. Ну, нельзя! Это большая разница в танцах. И повод танцевать другой. И эти обычные люди, которые стоят рядом со звездами – это люди с улицы, их надо раскачивать. Для них прямой эфир, и танцы, и все что происходит – это не их профессия. Это все для них очень тяжело. Для меня интереснее работать в этом проекте. В первых «Танцах» было сложно, я привыкал к нему. Второй и третий – просто получал удовольствие от работы. Здесь все чуть по-другому, все чувства поживее, поострее. Здесь сложнее работать и в то же время интереснее.

- И идеи танцев здесь интереснее и разнообразнее, чем был во втором и третьем сезоне «Танцев».

- Там были бальные танцы, а здесь – разные. Был и рок-н-ролл, вот в эту субботу будет украинский народный и фри-стайл. Поэтому и такое разнообразие. И мне тоже кажется это интереснее, потому что больше диапазон для того, чтобы танцевать.

- На прошлом эфире произошел беспрецедентный, кажется, случай – зрительское жури и судьи выставили одинаковые оценки «дуэлянтами», так, что никто не выбыл из проекта… А ведь кто-то должен был оставить паркет… Вам, как ведущему, пришлось выкручиваться прямо перед камерой?

- А как же! Это же прямой эфир. В моей практике это тоже впервые. Но результат был такой и никакого другого выхода у нас не было. Честно говоря и думать о каком-то другом выходе не было времени – прямой эфир! Когда я стою, говорю «Мы в прямом эфире» - в это время за кулисами Инна еще стоит и заполняет конверт и приносит его. Времени обдумать все это нет. Поэтому уже на ходу, используя правила проекта, принимаешь какие-то решения. То есть в правилах проекта есть – в нескольких странах в разных вариантах было такое, что были одинаковые результаты. И у них тоже жюри принимало решение.

- Костюмы на эфир – специально шьются или берете свои?

- Я продолжаю сотрудничать с Ольгой Навроцкой. И она же придумывает идеи: какого он должен быть цвета, и как он должен выглядеть. Когда я в пятницу вечером забираю костюм и у меня ни к костюмам ни к цветовой гамме нет никаких вопросов.

- А обувь?

- А обувь – моя. По разным причинам. Во-первых, четыре часа надо постоять на ногах. Во-вторых, надо станцевать и не поскользнуться. Поэтому своя обувь – это надежней.

- Не жалко?

- Не жалко. Я же не в шахту в них иду, я же на паркете.

- Такое впечатление, что пару килограмм у вас ушло…

- Ушло. В связи с репетициями, и с тем, что я слежу за питанием, и потому что в проекте надо выглядеть в кадре органично и красиво. К эфиру надо готовиться – и я к нему приготовился. И каждый эфир забирает какой-то вес. Если кто-то считает, что это легко – пусть попробует.

- И сколько ушло?

- Пять килограмм. Я начал с осени…

- Для правильного питания вы что-то изъяли из своего рациона?

- Сладкое и кофе. Вечером тоже ем очень лояльно. Но я не страдаю по этому поводу. Да и раньше – если кто-то считал, что у меня лишний вес, то это его проблемы были. Это просто для личного самочувствия.

- Собираетесь блеснуть сольным выступлением, например, на гала-концерте?

- Честно говоря, еще не решил. Потому что хочется сделать это хорошо, а хорошо – нет времени. Может быть, я вольюсь в чей-то номер просто в программе. А может быть и нет. Еще не решил.

- Вас видели на Сезонах Моды – прикупили что-то новое в гардероб?

- Я, к сожалению, в связи с этой занятостью, был только на показе Виктора Анисимова. В его коллекции мне понравилось все. Я бы там купил все. Но пока… ничего. Закончился показ, и я убежал. Может, закончится этот проект, и я подумаю, вернусь к этому вопросу.

- Есть прогнозы – за кем может быть победа в «Танцую для тебя»?

- Безусловно, лучше всех танцуют Катя Кузнецова и Марат Нудель. Но все-таки, я думаю, этот результат будет непредсказуем, потому что главное в этом проекте – социальная часть. Вы же видите, как зрители голосуют. Им все равно – кто, где, в какой паре. Им важно другое. Поэтому – как будет проходить голосование и то, что в данном случае, не особо жюри решает, может изменить проект по всякому.

- То есть кроме пары Кати все танцуют на одном уровне?

- Да. Но зрители – такой народ, им может что-то понравится больше, что-то меньше.

- Но за свою подругу Олю Горбачеву вы болеете?

- Конечно болею. Но у меня со всеми очень теплые и хорошие отношения. Нельзя сказать, что я за Олю болею больше – я за всех ребят болею. Потому что они все отдаются этому делу, переживают. И смотришь, на, допустим, Иру Бочай, у которой восемь детей, не подозревающую, что вдруг вот так что-то случится в ее жизни, как этот проект – и это здорово! Я в этом проекте чаще задавливаю в себе слезы, чем это было на «Танцах». Когда на «Танцах со звездами» уходила Руслана Писанка, она говорила такие словам, что всех разрывало. У меня слезы не выходили, но я глотал слюну, чтобы держаться. А здесь я это делаю в каждой программе, когда идут эти сюжеты… Это все намного человечнее. И здесь оно все живее, и для меня – намного интересней.

- Когда закончится проект – какие у вас планы на дальнейшее? У вас предыдущая партнерша Тина Кароль – ожидает ребенка, телепартнерша Маричка Падалко – на прошлой неделе родила…

- Я снимаюсь в кино, совместный украино-российский проект. Пока не могу сказать конкретно, потому что все на стадии договора. И что.. и будем готовить что-то следующее.

- Ходят слухи, что с нового сезона вы будете вести новые проект?

- Мне тоже об этом говорили. Но конкретно у меня еще никаких предложений не поступало.

- Этот проект оказался самым травмоопасным – то у Винницкой пальцы на ноге сломаны, вот у Марьяны теперь обнаружили перелом ребра…

- На «Танцах» было такое же. Только не афишировалось. Постоянно стояла «Скорая», и уколы обезболивающие кололи, и спины у всех были, и ноги. Так что этот проект ничем не отличается в этом смысле. И там были травмы, и здесь, и я даже не могу сказать, где больше.

- У вас еще не было переломов?

- Переломов не было, а всякие крепатуры – конечно. Когда еле передвигаешься от боли в ногах.

- А вы бы смогли танцевать с травмами, на замораживающих уколах? И стали бы это делать?

- Ну, с переломами вряд ли танцуют. А с другими травмами… ну, что делать? Куда деваться? Если уж взялся. Вот Лаленков отказался – это было его желание, его право. И вместо него на паркет выходил хореограф. Я думаю, что каждый отталкивается от собственных сил, но в прямом эфире, как правило, силу берутся из неоткуда – и второе, и третье дыхание. И еще какие-то. Это потом выдыхаешь. В самом деле, тяжело. «Танцы» были короче, этот проект в два раза длиннее, и он, конечно, выматывает. В воскресенье раньше трех дня встать нельзя. Такое ощущение, что ты разгружал вагоны.

