СРОЧНО! У Виктора Павлика роман с чемпионкой?! (ФОТО)

Подтверждение тому являются … женщины Виктора Павлика. Если покопаться в его биографии, можно найти массу фотографий всех пассий украинского артиста и всегда это были рослые и статные, а теперь и спортивные! Несмотря на то, что Виктор Павлик живет в счастливом браке с супругой Ларисой и имеет с ней общих детей, это не помешало ему, как истинному ценителю женщин…, немного «прогуляться налево». По крайней мере, так утверждают некоторые СМИ Украины. В областной херсонской газете появились фотографии и рассказ о бурном романе Виктора Павлика и лучшей многоборки планеты по признанию международной федерации легкой атлетики Людмилы Блонской во время проведения XIII летних Параолимпийских игр в Пекине. Сам же заслуженный артист Украины комментирует подобную ситуацию так: - Да, мы с Людой давние приятели, и часто переписываемся смс-ками – загадочно улыбается певец - Конечно, в Пекине мы много общались, но это не означает, что у нас роман…. Стоит сказать, что в Пекине у Людмилы Блонской возникла очень неприятная ситуация со справедливыми обвинениями в употреблении допинга, за что спортсменка была лишена серебряной медали и дискредитирована пожизненно! Для спортсменки, которая привыкла двигаться только вперед, это очень тяжелая психологическая и душевная травма. Конечно, как мужчина, друг и просто человек Виктор помогал и успокаивал Блонскую… По приезде в Киев, Виктор практически не видит Блонскую, встречаясь с ней изредка на светских тусовках, на которые сам певец и приглашает Людмилу… Но, как бы там ни было, это жизнь, а она штука такая капризная и непредсказуемая!