Настя Востокова устроила прощальный стриптиз (ФОТО)

Сразу после гала-концерта Настя в последний раз отправилась в Звездный дом, чтобы собрать свои вещи. Складывая одежду, «фабрикантка» то и дело дарила наряд кому-то из подружек. Подарки - Это футболка «ZARA». Я привезла ее из-за границы и очень люблю, - обратилась Настя к Регине. - Хочу, чтобы ее носила ты… На глазах у Регины выступили слезы. Она взяла подарок и обняла Востокову. - Хочу, чтобы у тебя всегда было все «ок»… Знаю, что ты любишь рубашки, поэтому – это тебе, - сказала Настя и протянула Тарабаровой другой свой наряд. Дарвину досталась самая ценная для Насти вещь – белая рубашка, в которой она выступала на первом субботнем гала-концерте. Дантес в сборах Востоковой не участвовал. Все это время Вова лежал в холле на диване и смотрел в потолок. Но Настя не могла уйти, не попрощавшись с любимым. Дантесу в память о себе она оставила свой талисман - «мега-булавку». - Возьми ее. Об этой булавке знают все мои друзья. И спасибо тебе за все, - прошептала она ему на ухо. - Я тебя обожаю… Заметив, что Дантес не горит желанием отвечать подобными же знаками внимания, Востокова сама попросила Володю подарить ей на память его мягкую игрушку. А вот другие «фабриканты» искренне забросали Востокову прощальными подарками. От Дарвина ей достался чемодан, куда она и сложила все свои вещи. Олейник и Регина преподнесли Востоковой мягкие игрушки. Виноградова – свою полосатую рубашку. Но самый необычный подарок Востокова получила от Максима Барских. «Фабрикант» подарил ей «кольцо удачи» и … свою эротическую фотографию… Стриптиз Когда Настя решила переодеться перед уходом, «фабриканты» деликатно покинули гардеробную. Остались только Регина и… Дарвин. Отвернувшись от них, Востокова сняла блузку и осталась по пояс обнаженной. - Видеооператоры – это специально для вас. Последний раз вы увидите голую Анастасию Востокову, - смеясь, заявила Настя. Но обнаженную Востокову захотел увидеть и Дарвин. «Фабрикант» направился к Востоковой, но она, прикрывшись свитером, убежала от него в другой угол комнаты. Влад последовал за ней, однако Настя опять увернулась. Дарвин прекратил свое преследование, зато засыпал Востокову комплиментами. - Настя, у тебя самая красивая грудь на «Фабриці зірок», - заявил Дарвин. – Она просто шикарная. Я видел ее всегда под одеждой, но без - никогда… Настя, я сочиню о твоей груди песню.