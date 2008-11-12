«Блестящие» выпустили альбом об одноклассниках

Все желающие смогли приобрести новый альбом, получить автографы, сфотографироваться с участницами группы и увидеть новый клип «Одноклассники», а также эксклюзивное видео со съемок клипа. Представители фан-клуба специально для этого события нарисовали плакат, на котором чуть позже «Блестящие» поставили свои автографы. Также солистки группы с удовольствием общались с фанатами и поклонниками, отвечали на вопросы представителей СМИ и делились творческими планами. И конечно же, группа исполнила на сцене концертного зала Горбушкиного двора новую песню и несколько давно полюбившихся публике хитов. Откровенные наряды девушек, зажигательные танцы под любимые мелодии никого не оставили равнодушными. В альбом вошли 20 лучших треков за всю 14-летнюю историю коллектива: «Там, только там», «Цветы», «Туман», «Где же ты, где», «Облака», «Ча-ча-ча», «Милый рулевой», «Чао, Бамбина», «За осенью придет зима», «Белым снегом», «Ау-ау», «А я все летала», «Апельсиновая песня», «За четыре моря», «Пальмы парами», «Агент 007», «Восточная сказка», «Новогодняя песня», «Капитан дальнего плавания», а также новая песня «Одноклассники». Звучание вышло обновленным - появилось больше аранжировок. И, конечно, саунд оживило новое исполнение. Рядом с хорошо знакомыми Надей Ручкой, Анастасией Осиповой и присоединившейся год назад Аней Дубовицкой, с июня этого года стоит Юлианна Лукашева. Яркая брюнетка отлично вписывается в образ коллектива. ФОТО: пресс-служба группы "Блестящие".