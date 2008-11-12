Алина из «Алиби» отметила свой День рождения в условиях страшного кризиса

Именинница приготовила для своих гостей подарок – джазовую программу любимых композиций в сопровождении группы «Джанкой Brothers». Торжество вели ее сестра Аня и Ангел Педан из «Comedy Club UA». На больших экранах постоянно показывали ролики, посвященные виновнице торжества. Среди гостей можно было встретить Александра Пономарева с женой Викой, Алену Винницкую с мужем Сергеем и его братом Алексеем Большим, Машу Ефросинину с мужем Тимуром, Фагота из ТНМК, Коляденко Елену с Назаром, футболиста Артема Милевского, стилистку Ольгу Навроцкую и Макса Бахматова, певицу Машу Фокину, известный ресторатор Николая Тищенко, гонщика Алексея Мочанова, режиссёра Егора Бенкендорфа с супругой. Все они дарили Алине роскошные букеты и презенты: бриллианты, часы, жемчуг, телефоны Vertu, дорогой фарфор, оригинальные подсвечники и светильники, косметику и парфюмы, подруга Юля подарила норковую шубку, мама и сестра преподнесли платья от Vera Wang и Александра Маккуина, отец-продюсер финансировал весь праздник и еще сделал практичный, чисто мужской подарок – поменял «резину» на машине дочери на зимнюю. Ангелина весь вечер радовалась такому количеству и качеству сюрпризов. Сергей Притула из Камеди подарил из тонкого полотна ручной работы вышиванку под марш духового оркестра, специально приглашенного по этому поводу. Чётырёхлетняя крестница и тезка именинницы (Ангелина Александровна) внимательно слушала джаз в исполнении крестной, а затем поздравила ее, прочитав со сцены стихотворение под бурные аплодисменты. После того, как юбилярша, загадав желание, задула свечи на десятикилограммовом торте, Александр Пономарев, Фагот, Алена Винницкая и Анна Завальская исполнили песню-посвящение, которую написала для сестры Аня на музыку Стиви Вандера. А еще Алина получила сразу семь Оскаров! В номинациях лучшая дочь, сестра года, лучшая певица, ведущая, актриса, танцовщица, самая красивая. Угощали гостей как самыми разнообразными заморскими деликатесами: устрицами, икрой, белой и красной рыбой, мясными рулетами из дичи, так и родным украинским салом, картошечкой в мундире, домашними огурчиками. Из горячительных напитков предлагали виски, шампанское, белое и красное итальянские вина, коньяк. Для анонимных любителей спиртного напитки подавались в фарфоровых чашках.