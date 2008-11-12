СРОЧНО! Андрей Доманский торговал.. пуховиками

Как оказалось, жизнь веселого, остроумного и никогда не унывающего Андрея не всегда была ровной и гладкой. Прежде, чем стать известным телеведущим, заслужить внимание и любовь телезрителей, Андрею пришлось пройти долгий путь. Работать на радиостанции Доманский, инженер-системотехник по образованию, попал совершенно случайно. - В компании друзей я познакомился с диджеем, который предложил мне попробовать себя в эфире, - вспоминает ведущий. – Я согласился. Это было в 1994 году. Свой первый эфир я помню, как сейчас – включил микрофон и минуту просто молчал, хотя и понимал, что мое молчание слышно (смеется). Радиошоу «Разводной ключ», которое доверили вести новичку Доманскому, имело невероятный успех. - Это была середина девяностых, - вспоминает Андрей. – Строгих рамок не было. Поэтому я мог позволить себе разные шуточки... Народ их полюбил, а другие пытались копировать, но получалось у них в 10 раз хуже (смеется). Но, как признался Андрей, работа на радио в то время была не единственным средством заработка будущей телезвезды. В программе «Анализ крови» Доманский честно рассказал, что подрабатывал… продавцом на рынке. - Я продавал китайскую одежду на знаменитом седьмом километре в Одессе, - говорит ведущий. - Таможня не пропустила партию пуховиков и отправила их на склад, там скинули «своим». Среди таких «своих» оказался и я. Пуховики - на реализацию, деньги - в карман, процент от продаж - тем, кто снабдил этими изделиями (улыбается). Работа на радио принесла Доманскому популярность. Он неплохо зарабатывал, но когда ему предложили попробовать себя на телевидении, согласился без колебаний. Свой первый эфир на Новом канале в качестве ведущего Доманский очень хорошо помнит и в шутку говорит: - Если кто-то захочет заработать много денег, все, что ему нужно будет сделать, – это найти мою первую эфирную запись на ТВ. Потому что я буду готов выкупить ее за любые деньги. Смотрите выпуск программы «Анализ крови» с Андреем Доманским на Новом канале в воскресенье, 16 ноября, в 14.15