Александр Fortado осчастливил всех женщин… (ФОТОрепортаж)

«В последнее время многие компании или отдельные личности занимаются «впечатляющей благотворительностью» - поддерживают детские дома, больницы, инвалидов или людей со смертельными болезнями. Это, безусловно очень правильно и, при этом важно не забывать о людях, которые находятся рядом с нами каждый день. Им тоже нужна наша любовь и поддержка. И если во время акции «Цветы любви» у прохожих девушек или женщин, которые получат от меня цветы, просто появится улыбка на лицах и поднимется настроение – значит цель уже достигнута! Я хочу принести людям радость, при чем разными путями – через свое творчество и через подобные акции!», - говорит певец Александр Fortado. Сюжет клипа «Почему?»– это история любви двух молодых людей. Стиль и интерьер работы – это симбиоз XIX столетия и современности. В клипе поднимаются извечные темы любви и ненависти, добра и зла, чести и предательства. Двое влюбленных не могут находиться вместе из-за вражды кланов Белой и Красной розы, к которым они принадлежат, но обстоятельства сводят их вместе на торжественном балу. Как повернется их судьба, будут ли они вместе или усилия родителей все же способны их разлучить… Именно здесь возникает извечный вопрос – «Почему?!». Почему не может быть все так, как в сказке.