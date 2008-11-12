Приличную группу «SMS» пополнила звезда PLAYBOY! (ФОТОфакт)

После знакомства с этой отъявленной фурией известный режиссер и продюсер «SMS» Семен Горов твердо решил, что это просто незаменимый кадр в группе «SMS». Ира разительно контрастирует своим характером с остальными участницами группы. Еще бы, ведь своей сексуальной энергетикой она смогла покорить самого Хью Хеффнера! Ира достаточно известна в модельном мире. Будучи студенткой юридического факультета, ее непрестанно манил к себе модельный бизнес. Громадный всплеск адреналина она получала каждый раз, снимаясь обнаженной. За неприлично короткий срок Ирина достигла поставленной цели и засветилась на обложке обожаемого всеми мужчинами журнала «Playboy». Позже снялась и для календаря, а немного спустя раздался еще один звонок из редакции журнала. «Вы, наверное, хотите пригласить меня к мистеру Хью?», - пошутила Ирина. И услышала положительный ответ. В числе немногих избранниц со всего мира Ирина Ольховская отправилась не куда иначе, как в гости к самому Хью Хэффнеру. Девушка жила в доме PLAYMATE – маленькой частичке огромной территории Mansion, в котором живет мистер Хэффнер. Время, которое Ира провела в Лос-Анджелесе, стало для нее незабываемым, и вдохновило на новые достижения. Она знает, чего хочет и всегда добивается поставленных целей. Теперь главная цель Ирины Ольховской – покорить сцену. И раз ей удалось зажечь сердце самого горячего плэйбоя мира, удастся ей это и в составе группы «SMS». ФОТО: ИА «Screen Media».