Авраам Руссо: «Жить в России не буду»

В Киев Авраам Руссо теперь ездит чаще, чем в Москву. На сей раз он прибыл на «Фабрику звезд-2», что на «Новом канале». Похоже, после двухлетнего затишья Руссо всерьез задумывается о новом альбоме, вот только выпускать его, скорее всего, будет украинская рекорд-компания. А вот жизнь в Америке ему явно пошла на пользу. На нашей встрече Авраам выглядел посвежевшим. Вальяжно развалившись в мягком кресле, он в шутку пообещал меня «задушить» — за особо бесцеремонные вопросы. Но после двухчасового общения, когда до рейса Руссо оставалось совсем немного, мне так и хотелось сказать словами его песни: «Авраам, а может, снова все начать?» Кажется, певец был откровеннее, чем обычно.

— Авраам, вы так активно гастролируете, но обещанного возвращения в Россию до сих пор не произошло. Кто ставит вам палки в колеса?

— Не могу решить вопрос с одним человеком. Зачем мне идти в клетку к голодным тиграм? Чтобы они меня съели? Я надеюсь, что со временем все будет нормально. Но жить в России я точно не буду. В Америке живу хорошо и менять ничего не планирую.

— А чего этот человек от вас добивается? Он хочет денег?

— Этого ему не надо. Он в день зарабатывает по нескольку миллионов долларов. Я уверен, вопрос в принципе. Я пытался пойти на компромисс, но пока не получается. Восток — дело тонкое. Прав тот, у кого больше прав в России. У кого есть деньги, тот диктует условия. Короче, я хочу жить, а не умирать, и мне все равно — делаю я карьеру в России или в Америке. Жизнь для меня дороже всего.

— Все-таки Штаты ближе, наверное. Вы недавно открыли свой ресторан в Нью-Йорке. Слышала, вам не давали на него кредит?

— Это полный бред. Речь шла якобы о кредите в $800 тыс. В ресторан и без этого было вложено больше миллиона долларов — куда мне еще? На стену эти деньги повесить, что ли? Предприятие работает 2,5 месяца. Все детали в интерьере я придумывал сам. Даже когда взял на работу поваров, полностью контролировал меню. Фруктовые коктейли там исключительно по моим рецептам. Официанты, предлагая их посетителям, всегда говорят, что они сделаны по рецепту хозяина.

— Коснулся ли вас экономический кризис?

— Как ни странно, весь этот период я зарабатывал больше, чем до кризиса. Так же было у меня в кризис 98-го года в России. Сегодня он влияет на крупных банкиров, акционеров. А я маленький человек и в большой бизнес не играю. Конечно, на 10—20% эта ситуация скажется и на моем ресторанном бизнесе, но, полагаю, это не будет ущербно. Когда у людей горе, они идут пить в ресторан, когда радость — все равно идут пить.

— Кстати, ваше юридическое образование, полученное в России, помогло вам в бизнесе?

— К сожалению, ни в России, ни в Америке оно мне не пригодилось. В каждой стране свои прибамбасы. Если хочешь быть удачным в бизнесе, узнай все плюсы, минусы законов. Такие правила существуют во всем мире. Если в России ты живешь как хочешь, то в Америке — как требует закон. В России многое решается так: под столом деньги, над столом — водка. На Западе — связи, знакомые. За эти два года я приобрел в Америке много друзей высокого ранга, начиная от конгресса и заканчивая сенаторской палатой.

«Мозги не в возрасте, а в голове»

— Давайте о другом кризисе. В 40 лет у мужчин часто наступает кризис среднего возраста. С чем вы придете к этой дате?

— Я никогда серьезно не относился к своему возрасту, поэтому ощущаю себя на 22 года. Дело не в возрасте, а в голове. Если башка пустая, то человек и в 80 лет будет пустым. Выводы, которые я для себя сделал: живи, наслаждайся, получай от жизни удовольствие, но думай, прежде чем идти вперед. Иди медленно и никогда не двигайся назад!

— За политическими событиями в мире успеваете следить?

— С детства люблю политику. По политическим понятиям могу быть западником, а по душевным — восточным. Знаю, что вашего президента многие не понимают. Но если 10% захочет правильно что-то сделать для своей страны, обязательно найдутся еще 10%, которые будут мешать. Украине болото не нужно. Дружите с народом, а не с политиками! Наверное, ваша Юлия Тимошенко была хорошенькой лет двадцать назад. (Смеется.)

— Одно время вы собирались оформить дочери российское гражданство. Когда решите этот вопрос?

— Я говорил по этому делу с послом России в Америке, но он оставил свой пост, и теперь надо переоформлять какие-то бумаги. Моя жена сейчас собирает все необходимые документы. Думаю, в ближайшее время все решится.

— А вы гражданином Америки когда станете?

— В январе буду подавать документы. Я там и так уже свой. Общий язык могу найти со всеми. В России я был человек-«акцент», а там с русскими — русский, с американцами — американец. Адаптироваться, правда, удается далеко не всем.

— Дочка по вашим стопам пойти не хочет?

— Данные у нее есть. Родители должны направлять детей на верный путь. Я буду поддерживать ее желания до тех пор, пока она сама не сможет принимать правильные решения.

— Планов завести второго ребенка не было?

— Почему бы и нет? Я чувствую, что Эмануэлле уже нужен братик. Она еще не понимает, но одной ей уже скучно. (Смеется.)

«Зачем мне нужна эта головная боль?»



— Вы много пережили в жизни. Изменили свое отношение к окружающим?

— Я сильно разочаровываюсь в людях. Устаю от них. Нельзя на 100% доверять никому. Все свои секреты не стоит рассказывать ни близким, ни родным. Мне, естественно, есть с кем выпить водки. Но если я куда-то еду, никогда не останавливаюсь у друзей и даже дома у родного брата, потому что хочу быть свободным. У меня всегда есть в кармане лишние $300—400, которые могу заплатить за гостиницу. Там я ни от кого не завишу. Всегда стараюсь войти в мир человека, с которым общаюсь, чтобы понять его. Тогда лучше строятся отношения, но ты при этом забываешь о своих слабых точках. Самый большой плюс и моя главная победа в жизни — огромное терпение. Я никогда не спешу, если сам не могу в чем-то разобраться, оставляю решить это времени. Когда люди делают вред ни в чем неповинным и говорят, что они на земле — боги (как раньше цари и короли), то потом эти обидчики трагически заканчивают свою жизнь. Одни внезапно умирают, другие попадают в аварию. Поэтому, прежде чем наступить на муравья, надо хорошо подумать, стоит ли.

— Как человек восточный, наверное, хорошо относитесь к допингам?

— Я не употребляю алкоголь в больших количествах. Могу выпить иногда с друзьями, чтобы не быть белой вороной в компании. Наркотиками тоже никогда не увлекался.

— Не зря, видно, стараетесь — о ваших романах с женщинами ходят легенды. Поговаривают, что вас видели на сайте знакомств.

— Я давно успокоился и стал примерным семьянином. Если муж хорошо относится к своей жене, супруга ведет себя так же. Если мелочи какие-то — это не считается. Я забочусь о семье и стараюсь, чтобы мои любимые жена и дочка были всем довольны.

Один французский философ сказал: «Мудрый человек запоминает все, но ни на что не обижается». Я так и живу. Не злюсь, не держу обиды, если люди причинили мне боль, я не сделаю так же, дам понять, что у них тоже могут быть проблемы. Над головой есть небо, и контроль над нами идет сверху.

— А у вас была сумасшедшая любовь? Такая, чтобы хотелось все бросить и уйти из семьи.

— После женитьбы не было. Зачем мне нужна эта головная боль? Раз построил, значит, надо жить, а не разрушать.





