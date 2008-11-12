Oksi предстала в образе экстравагантной женщины-вамп (ФОТО)

На этот раз неотразимая Oksi предстала в образе экстравагантной женщины-вамп, облачившись в черный парик, открытые купальники и наряды от творческого дуэта Каменская-Кононова. Несколько образов – несколько характеров и настроений сплелись в одном человеке. В съемке, помимо дизайнерской одежды, были использованы бриллиантовые украшения из личной коллекции самой певицы (стоимость украшений превышает $250.000) Именно поэтому в день съемки охрану съемочной команды и реквизита пришлось удвоить. Тем не менее, обошлось без инцидентов, и скоро фотосессия появится в одном из модных журналов. Но! Как всегда, читатели ST@RS смогут увидеть всё гораздо раньше:)