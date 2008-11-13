Олигарх заказал свадебное кольцо для Наоми

Влюбленный предприниматель уже заказал свадебные наряды, настал черед обручальных колец. Ответственную миссию их изготовления требовательный жених доверил умелым рукам российских мастеров. Над эксклюзивным дизайном колец для Наоми Кэмбелл и Владислава Доронина взялись работать лучшие ювелиры Москвы. Выбор бизнесмена не случаен: Владислав хочет, чтобы символ вечной любви - кольца, которыми обменяются возлюбленные на церемонии бракосочетания, были выполнены в русском стиле. - Выбор обручальных колец - очень непростая и ответственная задача. Обручальное кольцо - это, пожалуй, единственное ювелирное украшение, с которым молодожены проведут большую часть своей жизни, мы несколько месяцев работаем над эксклюзивным дизайном, в нем должна прослеживаться русская тематика, - делится с Life один из сотрудников известного российского ювелирного дома. Как удалось выяснить Life, обручальные кольца будут изготовлены из двух видов золота: белого и розового. Также кольца украсят редкие бриллианты. Публика долго не могла поверить в искренность отношений русского бизнесмена и темнокожей модели. Наоми и Владислав доказали не словом, а делом: в этом союзе правит любовь. - Я хочу родить от Владислава ребенка, - говорит о своих планах на будущее звезда подиумов. - Он будет идеальным отцом, заботливым и внимательным. Родить я думаю уже в будущем году. А где есть дети, как известно, там прозвучат и свадебные колокола. По крайней мере, сам Владислав к браку с Наоми давно готов. Торжество пройдет в самых известных странах мира, и приглашения на него получат несколько тысяч друзей парочки. Между прочим - все сплошь знаменитости... - Влад без ума от Наоми, - не устают повторять друзья пары. - Он влюбился в нее, как только увидел, и теперь старается не отпускать от себя ни на минуту.