Волочкова открыла причину развода

Оказалось, на самом деле история развивалась по банальному сценарию. Супруг Анастасии Волочковой начал симпатизировать своему личному тренеру по йоге Марии Митрофановой, которую в доме йоги знают под именем Шудха. Сама девушка не торопится подтверждать слухи о слишком тесных отношениях с Вдовиным. Однако и опровержения давать не стала. "Пишите о йоге, не трогайте мою личную жизнь! - заявила она. - Зачем вам знать, какие отношения меня связывают с Игорем? Да, я его личный тренер. Но мы никого ни с кем не разлучали. И наш йога-дом никакая не секта". Анастасия Волочкова узнала о появлении в жизни мужа новой женщины одной из последних. "У нас всегда были доверительные отношения, - делится она. - Во всяком случае я знаю точно, что до прихода Игоря в этот тренировочный зал он просто души во мне не чаял. Мы жили друг для друга. Я знала о существовании Маши. Игорь сам... точнее, сначала не он, а добрые люди, а потом уже и он сказал, что эта женщина так или иначе присутствует в его жизни. Она инструктор по йоге. Наверное, если бы там проходили занятия просто гимнастикой, дыхательными упражнениями, то не произошло бы с нашей семьей того, что произошло. Я не хотела идти туда и устраивать какие-то разбирательства. Потому что считаю это ниже своего достоинства. Не знаю, чем они занимались - йогой или не йогой. Мне важно, не кто появляется в жизни Игоря, а что в этой жизни не стало места для меня. Мой муж - не коза на веревке, а взрослый человек, который в состоянии принимать решение, с кем ему жить. Мне важно сейчас, чтобы не пострадала Ариша. Она все чувствует. Стала раздражительной, плаксивой, ранимой". Все попытки Волочковой вернуть мужа в семью заканчивались крахом. Игорь изменился настолько, что больше не внимал словам некогда обожаемой супруги. "С появлением в жизни Игоря этого инструктора или этого йога-зала у него с груди исчез крестик, - переживает балерина. - Игорь сказал, что он больше не придает этому значения. Я боролась за наши отношения с помощью моего духовного отца Бориса, с которым Игорь, к счастью, согласился встретиться. Но встреча ни к чему не привела. Это заставило задуматься: здесь дело не просто в йоге. А потом с пальца исчезло обручальное кольцо. Игорь об этом мне даже не сказал". Волочкова, заметив исчезновение обручального кольца, задала мужу прямой вопрос. Он сказал только, что кольцо мешает ему заниматься йогой, пишет "Комсомольская правда". "Но Игорь и ранее занимался единоборствами, в фитнес-зале на тренажерах. Кольцо никогда не снимал, - говорит балерина. - А сейчас, когда он начал заниматься йогой с помощью инструктора, оно стало мешать. Когда Игорь объявил, что снимает отдельную от нас квартиру, на тот момент он жил в ней уже месяц. Просто я об этом не знала. Мы с Аришей находились в загородном доме, и я была уверена, что Игорь, которому необходимо уединение, остается ночевать в моей квартире на Петровке. Как говорится, жена всегда все узнает последней".