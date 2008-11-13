Кishe побывал в стране кенгуру (ФОТО)

Эта денежная единица примечательна еще и тем, что чеканилась по технологии, которая не менялась вот уже сорок лет. - Даже не верится, что этот монетный двор был открыт еще в 1896 году, и с тех пор здесь отлили более пяти тысяч золотых монет! – удивлялся Kishe, отправившийся в Австралию вместе со съемочной группой Нового канала. Певец и шоумен приехал в страну кенгуру, чтобы понаблюдать за воздушной гонкой Red Bull Air Race и принять участие в увлекательном квесте. Ведь, по условиям проекта, только тот, кто проходит все испытания, получает возможность полетать на гоночном самолете. Испытания На прохождение квеста герою выделено всего 6 часов, ни минутой больше. И Kishe бросался из одного конца Перта (города на западном побережье Австралии, где проходил очередной этап воздушной гонки) - в другой, стараясь успеть в срок. Если Королевский монетный двор, где нужно было получить очередной конверт с заданием, Kishe нашел без труда, то с другими задачами порой возникали сложности. Например, в случае, когда нужно было найти «гигантскую бесконечную ленту, у которой есть только одна сторона». Сперва певец растерялся. - Давай рассуждать логически, - сказал он себе. - Гигантская лента - это может быть, эскалатор, который привезет меня к конверту с заданием… Но почему же тогда речь идет о ленте с одной стороной? Заглянув в ноутбук, Kishe понял, что имеется в виду так называемая «лента Мебиуса», и быстро нашел ее гигантский скульптурный вариант на одной из улиц Перта. Успел ли герой программы на свой самолет, можно будет узнать из очередного выпуска программы «Высший пилотаж» на Новом канале в субботу, 15 ноября, в 12.00.