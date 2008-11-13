В Киеве Тимати заглянул в... «Ломбард» (ФОТОрепортаж)

В один из дней, когда группа снимала эпизод в декорациях на «Укртелефильме», на площадке неожиданно появился… Тимати. Все обалдели: вроде бы в фильме он не играет, так зачем пожаловал? Все оказалось проще простого: в соседнем павильоне проходили съемки новогодней «киношки», куда Семен Горов пригласил Тимати на роль Волка. Отработав свой эпизод, «мальчик в таутировках» вышел на перекур в фойе, где встретил своего давнего друга Дени Дадаева (помните «отморозка», который заваливался в дом Тимати в фильме «Жара»?). После немой паузы друзья радостно обнялись, перебросились парой фраз, и тут Дадаева позвали на площадку - в фильме «Ломбард» он играет одну из главных ролей – криминального типчика Аспирина. «Так я к вам загляну!» - пообещал Тимати и отправился дальше изображать Волка. (Кстати, «зайчиков» в этой новогодней развлекухе играют сестры Завальские). Через время «Волк» уже наблюдал, как снимается в кино его товарищ. Следом пришла Алина Завальская. Между прочим, по делу: в «Ломбарде» у нее тоже небольшая роль. («Тимати так потрясающе пахнет!» - тихо сообщила она подруге). Пока девушки из группы доставали фотоаппараты, чтобы запечатлиться рядом с Тимати, красавчик тихо удалился. «Да ладно, я потом вас всех познакомлю!» - успокоил их Дени Дадаев. Мы решили поинтересоваться у Любомира, что за сюрприз он приготовил зрителям на этот раз? «После проката «Штольни» я начал активно работать над ошибками - в кино ходил, как на работу, перечитал кучу специальной литературы. Я ведь не учился в институтах, и своими учителями считаю Гая Ричи и Квентина Тарантино. Именно в том жанре, каком работают они, я и решил снять свой новый фильм. Это глобальный кассовый проект, рассчитанный на широкий прокат - не только в Укриане, но и в других странах СНГ. Поэтому не зацикливался на «национальном наполнении», хотя актеры в этом фильме почти все украинские. Съемки планируем закончить к Новому году, а в прокат картина поступит где-то к осени 2009-го. Это безумно смешной, очень динамичный и наполненный трюкам фильм, при этом кровавые сцены мы оставили как бы за кадром». Главная роль в «Ломбарде» досталась звезде «Боя с тенью-2» Денису Никифорову. В фильме также играют «камеди-клабовцы» Андрей «Бурым-Бурым» и Сергей «Лось» Стахов («гопник» и инкассатор), эпатажная ведущая М-1 Василиса Фролова, Алина Завальская, Георгий Делиев, украинские актеры Сергей Романюк и Игорь Гнездилов и др. А знаменитый судья «Танцев со звездами» Григорий Чапкис сыграет… криминального авторитета! К слову, режиссер, который сам написал сценарий, не постеснялся обратиться к непосредственным «специалистам-консультанам» из криминального мира, советуясь с ними, чтобы все было максимально достоверно. Некоторые из этих товаищей, как сообщили нам по секрету, даже сыграют небольшие роли в фильме. Любомир Кобыльчук-Левицкий не скрывает, что готовит мега-сюрприз для зрителей в жанре, которого доселе в Укриане не было в принципе! Кстати, саундтрек к фильме пишет молдавская группа «Здоб ши здуб». Кроме того, будут и привычные криминальные хиты, но в… стиле регги и панк-рока. В общем, намечается очень интересное кино. А главное – стильное. Уже сейчас можно не сомневаться, что кинотеатры в момент проката «Ломбарда» пустовать не будут. Тьфу-тьфу, конечно, чтоб не сглазить!