Свету Лободу научили пользоваться клюшкой (ФОТОфакт)

Владимир Горянский, Александр «Ангел» Педан, Светлана Лобода, Руслана Писанка, Владимир Гришко и многие другие. Джош Олсен на гольф-поле показал настоящее шоу, виртуозно владея клюшками всевозможных размеров и мячами. После шоу, вместе с гостями и украинскими звездами Олсен провел пресс-конференцию, а подытожила ее эпатажная Светлана Лобода, с которой Джош весь день не сводил глаз. Не упустив возможности познакомиться ближе, Джош во время фуршета подошел к Лободе высказать свое восхищение и не отходил от артистки на протяжении всего мероприятия. Две звезды уединились в стороне от всех и эмоционально беседовали. Не удивительно, что первую, кого он пригласил принять участие в мастер-классе, была именно Светлана. Звезды так увлеклись процессом, что организаторы даже начали нервничать, ведь своей очереди ждали и другие, не менее известные артисты. Олсена в прямом смысле слова пришлось оттягивать за уши от Светланы. Уже выходя из гольф-клуба, Светлана обнаружила в кармане спортивной куртки лист бумаги с номером телефона. Судя по всему, прошедший мастер–класс станет для нашей звезды не последним.