Никаких женщин и мультиков. Мадонна ставит мужу новые условия

По крайней мере, эти пункты есть среди 12 требований, которые поп-звезда разработала специально для встреч своего пока еще мужа с детьми. Знаменитая поп-певица сообщила своему супругу Гаю Ричи, что она не против его встреч с детьми - общим ребенком 8-летним Рокко и приемным 3-летним Дэвидом. Первая за последние несколько недель встреча отца с детьми произошла в лондонском аэропорту Heathrow в то время как Мадонна гастролирует по Америке. При этом, сообщает британская пресса, известному британскому режиссеру придется соблюдать 12 условий, которые выдвинула его уже почти бывшая жена. 1. Мальчикам нельзя читать газеты и журналы, а также смотреть телевизор или DVD 2. Мальчики должны придерживаться макробиотической, вегетарианской и органической пищи 3. Если мальчики захотят выпить воды, это должна быть вода, освященная лидерами Каббалы 4. Мальчики должны носить только ту одежду, что Мадонна дала им с собой 5. Руки мальчиков должны регулярно дезинфицироваться 6. У мальчиков не должно быть игрушек, издающих неэтичные и недуховные звуки 7. Мальчиков нельзя знакомить с новыми друзьями Гая, особенно с женщинами 8. Мальчиков нельзя фотографировать вместе с Гаем 9. Гай не должен обсуждать с ними развод 10. Мадонна должна созваниваться с мальчиками три или четыре раза в день 11. Мадонна поощряет желание Гая проводить время с детьми - но не желание родителей Гая общаться с внуками 12. Перед сном Гай должен читать мальчикам книгу Мадонны "Английские розы" Напомним, о разводе звездная пара официально заявила 15 октября. Всего в браке режиссер Гай Ричи и поп-дива Мадонна прожила семь с половиной лет. В последнее время их семейную жизнь постоянно сотрясали громкие скандалы, различные разногласия были связаны в первую очередь с постоянной занятостью супругов карьерой и желанием Мадонны усыновить еще одного ребенка. Певица уже предложила своему супругу дополнительно 5 млн фунтов стерлингов (около 8 млн долларов) отступных при условии, что степень его участия в воспитании их детей она будет определять сама. Гай Ричи это предложение отверг. Завершить бракоразводный процесс супруги планируют до Рождества.