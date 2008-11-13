Мику Ньютон преследует один из «Авиаторов» (ФОТО)

13 ноября 2008, 15:39

Международный конкурс «Новая волна» расширил свои расширил свои полномочия, теперь даже дети могут соревноваться за звание лучшего исполнителя.

В конце этого месяца, 28 и 29 ноября, состоится «Детская Новая Волна 2008». Конкурс будет проходить в Москве, а состав жюри войдут лучшие люди от мира шоу-бизнеса. Это и Игорь Крутой, и Ирина Дубцова, и рэпер Тимати, и даже Глюкоза. Всем вышеперечисленным предстоит нелёгкая миссия: они должны будут выбрать не только самых ярких представителей, но и показать в каком направлении стоит двигаться на эстраде, чтобы достичь определённых высот. Задача российским звёздам ещё предстоит, а украинские артисты уже вчера пришли и поддержали подрастающее поколение. Одной из первых пришла певица Мика Ньютон, девушка пришла не одна, а в сопровождении своего несменного продюсера и наставника Юрия Фалёсы. Фалёса помог Мике и весь вечер держал её красную куртку, ожидая пока она пообщается с детьми и угостится фуршетным столом. Пришли и девчонки из группы «Заклёпки», которые также имеют отношение к «Новой волне», в этом году они представляли Украину в Юрмале. Но раньше всех как пришёл, так и вскоре ушёл, оперный певец Владимир Гришко, он дал несколько наставлений Ростиславу Тодореску и покинул ресторан, в котором отмечалась презентация. Кстати, как для детского мероприятия, то это странно видеть на столах шампанское и вино. Наверное, спиртные напитки оставили для украинских фабрикантов всех созывов. Как только конкурсанты увидели в зале Женю Толочного и Виталика Галая, сразу же подбежали к ним, чтобы сфотографироваться на память. Пришли поздравить детей и нынешние участники второй «Фабрики звёзд». Настя Востокова даже пошла в пляс под песни Энрике Иглесиаса в исполнении Ростислава Тодореску. На праздник пришла и молодая певица Ирис, девушку сопровождал продюсер Олег Чёрный. Судя по бурным объятиям с Андреем Кравчуком, Чёрный был безумно рад видеть своего друга и товарища по нелёгкому шоу-бизнесу. Посетил мероприятие и участник группы «Авиатор» Дмитрий Тодорюк. Как только он зашёл, на него сразу же напрыгнула обниматься двенадцатилетняя Мариетта. Дима был в шоке, и сказал, что пресса теперь свободно может написать, что у него роман с участницей «Детской новой Волны 2008». Но сам Тодорюк не слишком много внимания уделял подрастающим исполнителям, его весь вечер мучили звонками по телефону. Чуть позже Мика Ньютон упрекнула его в слежке. «Ааа, ты за мной следишь, я заметила», - бросила Мика Тодорюку и ушла с Юрием Фалёсой.

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