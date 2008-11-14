Васе Фроловой закрыли рот (ФОТОфакт)

Получив приглашение стать моделью для героев программы – молодых дизайнеров, Фролова сразу же согласилась. - Все проходило в экстремальном режиме - дизайнеры создавали свои модели в предельно сжатые сроки, всего за несколько дней, а съемка дефиле началась в три часа ночи, - вспоминает Вася. – Но, тем не менее, мне было ужасно интересно наблюдать за процессом и участвовать в нем. Рот на замок Для Фроловой, в прошлом – профессиональной модели, выход на подиум не стал новинкой. Она помогала молодым дизайнерам советами, успокаивала их, взволнованных перед показом, и разряжала атмосферу за кулисами своим звонким смехом. - Мандраж перед выходом на сцену я в последний раз, чувствовала, наверное, лет в 16, - призналась Вася. – Поэтому совершенно не волновалась. Единственное, что меня несколько смутило – дизайн нарядов, предложенных мне участниками проекта. Фролова не сразу решилась надеть серое платье длиной до середины икры, но не из-за фасона. Дело в том, что к платью прилагался бантик, который должен был красоваться у Васи… на губах. - Конечно, мне эта деталь не очень понравилась, - откровенничает ведущая. – Я восприняла ее как намек на то, что мне пора закрыть рот. Но отступать было поздно - пришлось выйти на подиум, держа в зубах металлическую булавку с бантиком. Наряды в подарок Со временем наряды от учасников программы «ПроFashion» заняли почетное место в ее гардеробе. Присмотревшись к созданным вещам, Фролова обнаружила в них множество интересных для себя деталей. - Платье, которые мне подарили после съемки программы, на первый взгляд, пошито из серого трикотажа, который используется для маек. И только приглядевшись, понимаешь, что это – очень мелкий, тянущийся вельвет, - восхищается Василиса. - Сама я редко покупаю вещи, в основном, приобретаю ткань, придумываю фасон и шью у знакомых модисток. Но в черном фраке и сером платье из ««ПроFashion» я еще обязательно покажусь в эфире, - улыбается ведущая. Смотрите «ПроFashion» с Васей Фроловой на Новом канале, в субботу, 15 ноября, в 10.55