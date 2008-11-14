Цекало изменил жизнь Лолиты

14 ноября 2008, 11:19

14 ноября певица и телеведущая Лолита Милявская отмечает круглую дату.

О возрасте артистки можно было бы деликатно умолчать, но сама Лолита никогда не делала из этого тайны. Ей 45 лет. К этой дате певица подошла с обширным багажом интересных образов, песен-хитов и ярких ролей. А в личной жизни тем временем поменялось три мужа и появилась дочь Ева. Самым болезненным для Лолиты был развод с Александром Цекало, ведь пара была вместе не только дома, но и на сцене. Расставшись, оба супруга доказали свою состоятельность поодиночке. А Лолита давно забыла все обиды и открыто признает: Александр Цекало кардинально изменил ее жизнь. Оказывается, в молодости будущая звезда даже не мечтала о карьере певицы. "Да никогда в жизни мне это в башку не приходило, - сказала Лолита в интервью газете "Аргументы и факты". - Это полностью заслуга Александра Евгеньевича Цекало. Это он заставлял меня распеваться. Конечно, тогда мне казалось, что я пою. А сейчас, когда ставлю первые записи друзьям, они все начинают ржать. Потому что это нечто среднее между сегодняшним рэпом и мяуканьем. Я всегда с пренебрежением относилась к эстраде. Мне казалось, что театр, драматическое искусство - это да! А эстрада - просто баловство!" Зато теперь Милявская востребована и в качестве сольной певицы, и в качестве звезды телевидения. Неуемное рвение артистки к работе во многом повлияло и на ее личную жизнь. "Недополучив в детстве всех тех приятных слов, которые должен получать каждый ребенок, я выросла с ощущением неполноценности, - откровенничает Лолита. - Рядом со мной всегда был кто-то, кто был более расхвален и чувствовал себя свободнее. Поэтому, повзрослев, я стала выбирать не тех мужчин, которые мне нравились, а тех, которые обращали на меня внимание. Но со временем, проанализировав свою жизнь, я поняла: мне не очень-то были нужны рядом сильные мужчины. Всегда считала, что работа - это главное. Место мужчины, конечно, должно быть занято. Я наспех решала эту проблему, а потом, засучив рукава, погружалась в работу. И только сейчас поняла, что все эти годы я неправильно жила". Сейчас, когда Лолите уже 45, она научилась жить по-другому. Певица сумела избавиться от комплексов сама и помогает в этом значительной части своих поклонников. Впрочем, даже у Лолиты есть свои поводы для недовольства собой. "Бывает иногда, особенно по утрам, - поделилась звезда. - Встаешь, подходишь к зеркалу и начинаешь себя критически осматривать. Вдруг видишь, какая-то рябь по телу пошла из-за гормонального взрыва, тут морщинка появилась, там прыщик вылез. И думаешь: "Наверное, я недоспала". Но когда рядом с тобой человек, который тебя любит, он тебе прощает и это". "Я никогда не хотела увеличить грудь, - цитирует певицу "Комсомольская правда". - Она всегда нравилась мужчинам. Мои ноги тоже их поражали. Живот я себе уже отрезала и подбородок тоже, больше нечего".

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