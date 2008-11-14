«Хорошие парни» бьют машины и друг друга (ФОТО)

14 ноября 2008, 11:50

Иногда дружба начинается с хорошей драки. И с героями премьерного сериала «1+1» - «Хорошие парни» все произошло именно так.

С 17-го октября в эфире канала стартует новый проект Олега Туранского, с огромным количеством трюковых сцен и постановочных боев. Даже на главные роли – двух капитанов милиции из отдела по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей – пригласили актеров, которые со спортом на «ты». Как в лучших голливудских боевиках, знакомство двух героев происходит на повышенных тонах. Во время облавы в клубе, где должна состояться крупная сделка по продаже наркотиков, опергруппа Андрея Медведева задерживает некого Буров. Как оказалось позже, это капитан Федеральной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, работающий под прикрытием. По решению начальства, Бурова и Медведева ставят в пару, хотя они активно против. Но затем, ведя поиски наркодилеров, сталкиваясь с торговцами «живым товаром» и пытаясь словить на горячем криминального авторитета Боксера, они становятся настоящими напарниками. Константин и Андрей попадают в очень опасные ситуации, тем более, что в городе появился неизвестный и очень умный преступник. Часто их дух поддерживает только неистребимое чувство юмора. Режиссер Олег Туранский, как оказалось, поклонник фильмов Джеки Чана, Жан-Клода Ван Дамма и Брюса Ли, поэтому к боевым сценам проекта относится очень внимательно. Что весьма радует исполнителя роли Медведева и председателя Федерации рукопашного боя Влада Дёмина. По словам актера, создателям сериала нужен был человек, который бы олицетворял положительный образ нашей милиции - был физически развит и с признаками интеллекта на лице. «Такой новый формат милиционера, - смеется он. - Человека, на которого хотела бы равняться молодёжь. Мой герой занимается восточными единоборствами, владеет всеми видами рукопашного боя, кикбоксингом. Он и характером настолько мне близок, что, думаю, на кастинге меня выбрали потому, что я даже внешне был похож на него. Не зная меня, прописали всё, полностью про меня». На съемках в Киеве у актера уже не обошлось без небольших травм – то защемление позвоночника, то колено, то голеностоп. По словам Демина, самой сложной была сцена возле морга, где его герой опознает своего друга. «Я должен был плакать, как ребёнок, - рассказывает он. - Все мои мышцы – трицепсы, бицепсы, квадрицепсы – должны были уйти на задний план. Вот это мне было очень сложно. Но я заплакал. Слезы ручьем полились. Но после этого, если честно, даже не смог пойти на тренировку. Настолько был психологически подвален». Александр Барановский, он же Буров, тоже человек подготовленный, хотя его герой больше работает головой. Но в жизни и верхом ездит, и боевые искусства знает, и лёгкой атлетикой занимался. А во время съемок «Хороших парней» еще и научился обращаться с огнестрельным оружием. «И я научился работать в паре с мужчиной, - делится актер. - Напарники! Вот вы сейчас скажете, что это компромат. Я говорю о работе напарников. В любом случае, даже в контексте этого кино, это работа. И этому нужно учиться». Один из самых веселых актеров на площадке - Максим Дрозд. И, видимо, тоже чем-то владеет. В одной из сцен он в эмоционально ударил рукой по джипу… после чего машине пришлось менять крыло. Несмотря на то, что, недавно побывавши убийцей Каином в «Проклятом рае», он опять – злодей. Боксер. С одной стороны – очень агрессивный персонаж, с другой - любящий единственную женщину и преданно верящий своему «названному отцу». Как замечает актер, на него Боксер поход одним – тем, что любит жизнь.

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