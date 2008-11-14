Оля Горбачёва работает на разогреве у Бондарчука, Билык и Сердючки

14 ноября 2008, 13:44

Вчера состоялась вечеринка по поводу празднования пятилетия существования одного из киевских клубов. Поздравить заведение с памятной датой собралось много богатых и знаменитых.

Развлекать всю тусовку было поручено всем проектам и сольным исполнителям, которыми опекается акула-продюсер Юрий Никитин. Бывший возлюбленный Ирины Билык привык все свои мероприятия организовывать с небывалым размахом, не взирая на кризис в стране. Среди костей концерт-холла были не только звёзды, но и друзья заведения, а также простой народ, прикупивший недешёвый билет на День рождения клуба. Последняя когорта как раз никак не могла прийти в себя от того количества прессы и знаменитостей на один квадратный метр. В шоу-бизнесе существует закономерность: если на тусовку пришла телеведущая Катя Осадчая, значит светских персон будет уйма. Как всегда, отдохнуть и за одно поработать физиономиями пришла группа «Милос». Одну из участниц пока трудно узнавать, не все ещё привыкли к её новой стрижке «под мальчика». Сёстры из дуэта «Алиби» тоже пришли поздравить заведение с памятной датой. Александр «Ангел» Педан как только увидел бесплатное виски, сразу же решил отведать пару порций. Ведущим вечера был ди-джей «Русского радио» Сергей Галибин. Ему приходилось развлекать своими колкими шутками и навеивать некую ностальгию на гостей между выступлениями никитинских звёзд. Открыла праздничный вечер Оля Горбачёва со своей группой «Арктика». Не ясно почему же разогрев поручили именно Горбачёвой, если после неё выступали совсем неизвестные группы. Как бы там ни было, но из четырёх песен, которые прозвучали из уст девушек, стало понятно, что зрители знают все тексты наизусть, а быть может, в зале собрались истинные поклонники продюсерского творчества Юрия Никитина. На сцене вспомнили всех, кто за эти пять лет появился на сцене концерт-холла «Freedom». Говорили и о зарубежных исполнителях, и о Баскове, Билане, БИ-2 и так далее. Всех не перечислить. В который раз на сцене вчера выступила народная певица Ирина Билык, пока ещё ненаграждённый Василий Бондарчук. Кстати, Бондарчуку выпала миссия продвигать своей новой песней «Я люблю» очередной проект собственного продюсера «Hollywood». Напомним, клип на эту песню снимали на Бессарабке, и вроде как девушки должны петь в этой композиции, но особо их голосов не слышно. На сцене также появилась совсем свежая группа, точнее, трио низкорослых блондинок под названием «По-ма-да». Совсем непонятное название, можно было бы подумать, что в честь одноимённого киевского заведения, но девушки поют на украинском языке песни былых времён. Особенно весело было когда «Помада» и «Hollywood» стояли почти рядом и позировали для фотографов. Как говорится, разница на лицо, но на каждый товар есть свой покупатель. Было бы странно, если бы на сцену не вышел балет Елены Коляденко под названием «Freedom». Танцоры вышли сразу после выступления группы «Nikita». К слову, песни этих девушек тоже знают на память и подтанцовывают все без исключения. А мужчины, забыв о своих спутницах, пристально наблюдают за сексуальными движениями Даши Астафьевой и Юлии Кавтарадзе. Композиции «Зайчик» и «Машина» буквально взорвали концертный зал. В конце праздника на сцену вышла народная проводница Верка Сердючка и дала жару, но это уже было далеко за полночь.

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