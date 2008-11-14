Козловский по вечерам делает себе маски… (ФОТО)

Очередная неделя программы «Званый ужин» обещает стать одной из самых рейтинговых. И все благодаря улетному составу участников: певец Виталий Козловский, актриса и ведущая Тала Калатай, солист группы «Mad Heads» Вадим Красноокий, телеведущий и режиссер Константин Онищенко, дизайнер Юлия Айсина. Все вместе они провели целых 5 дней: каждый день ходили в гости друг к другу. Первый день Вадима Красноокого был днем вегетарианства и искусства фен-шуй. Вадим удивил всех необычными изысканными блюдами – к примеру. В качестве развлечения Вадим поставил задание – поднимать китайскими палочками монетку. Второй день Талы Калатай был днем красоты. Так как все знали о том, что она готовит не очень хорошо, все гости пришли со своей едой. Юлия Айсина принесла с собой баночку кабачковой икры, Вадим Красноокий – кулек яблок, а Константин Онищенку пиццу «Тошнотики». Виталий Козловский оказался самым добросовестным и лично приготовил медальоны из телятины с грибной подливой, а также деруны. Когда же настало время развлечений, Тала не ожидала, что это вызовет столько эмоций. Ведущая предложила участникам сделать маски из овощей, а также из цветной косметической глины. Третий день был у Кости Онищенко. Уже с утра он удивил ведущего программы - впервые его встречал хозяин квартиры, выйдя из душа в банных полотенцах и феном в руках. Вечер проходил в атмосфере VIP-клиники имени профессора Зигмундовича с приколами. Квартира была оформлена в виде больницы – повсюду висели бинты и капельницы, на столе были разложены шприцы, клизмы и прочая медицинская атрибутика. Встречая гостей в белом халате, Костя осматривал всех и ставил диагнозы. Хоть у Виталия Козловского болела спина, Костя назначил ему лечить голову и решил ее перебинтовать. Вадиму вручил вазелин – чтобы волосы росли побыстрее. На следующий день настал черед Виталия Козловского. Певец решил устроить светскую вечеринку и предложил гостям прийти в костюмах и вечерних нарядах. Это вызвало удивление, но дресс-код соблюли все. Первое блюдо – салат под названием «Бигуди» Виталий посвятил Тале, вспомнив о ее дне красоты, а второе – «Кости под соусом» – соответственно, Константину Онищенку. А еще Виталий первым и единственным из всех задумался о вегетарианских предпочтениях Вадима Красноокого, и на второе приготовил отдельное блюдо под названием «Чудеса леса» – грибы с жареной картошкой. Далее настал час развлечений. Поначалу Виталий учил всех, как правильно танцевать вальс, а Костя и Вадим пели в ритме вальса песню «Небо плаче». Костя вызвался первым попробовать повальсировать с Талой, но они никак не могли понять, как правильно стать в стойку вальса. «Ужин у Виталика выделялся абсолютной аристократичностью. Все было очень красиво, интеллигентно, интересно, романтично. Вечер при свечах всегда склоняет к откровенности и легкой возвышенности, а у Виталика тем более. Мы очень тепло поговорили, нашли много общих тем, и, надеюсь, в будущем будем обязательно общаться как друзья», - высказала свои впечатления Юлия Айсина. «Вадим удивлял меня на протяжении всех программ. Его ужин для меня был очень интересным и удивительным, так как я нечасто общаюсь с вегетарианцами. Тала очень солнечный и позитивный человек. Мне очень сильно хотелось прийти к ней в гости. Это действительно было круто, когда ребята наносили на лицо маски. Юля тоже очень жизнерадостный человек. Атмосфера ужина была очень приятной, искренней и веселой. Костя – настоящий оригинал, его дурдом был незабываемым! У него были классные, интересные развлечения. Все эти шприцы, процедуры – очень оригинальны. Было видно, что Костя продумал все до мелочей, но все равно было и много импровизаций во время ужина, так как все участники – очень интересные люди. Вообще во время съемок было очень много веселых моментов. Можно сказать, что удивляло и вдохновляло все, так как у нас была замечательная компания, и каждый вечер был уникален», - рассказывает Виталий Козловский.