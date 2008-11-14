СРОЧНО! «Татушку» изуродовала пластика лица (ФОТОфакт)

Желание подкорректировать отдельные части лица привело к тому, что солистка группы «Тату» стала выглядеть на десять лет старше и, как откровенно признаются ее приятельницы, смешно. «Тюнинг» скуластого личика Волковой был проведен в Европе - отечественным специалистам Юля не доверилась. Первым делом «татушка» попросила хирургов заняться ее губами, которые к 23 годам начали казаться ей недостаточно пухлыми. Увы, образ Мика Джаггера оказался ей не к лицу. Приятели артистки не первый день выясняют в спорах, на какого зверька стала похожа обновленная Юля, пишет Life. На втором этапе преображения Волкова занялась бровями. Всегда и без того четко очерченные, после сеанса перманентного макияжа стали похожи на рисованные, будто графические. В тусовке мгновенно зашептались: - Прямо как Волочкова, посмотрите!.. Известная балерина давно является примером, как не надо поступать со своим лицом, если хочешь выглядеть естественно. К сожалению, Юля, которая всегда открыто заявляла «Как хочу, так и выгляжу, не ваше собачье дело», повзрослев, пошла тем же путем. Узнать в этой уставшей и «перекроенной» женщине бойкую девчушку тяжело. Вернуть прежнее лицо - еще тяжелее.