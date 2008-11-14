Оксана из «Милос» вышла замуж (Эксклюзивные ФОТО)

Из известных друзей на свадьбе Ксюши присутствовала группа D.Lemma, с которой они не так давно запустили новую песню и сняли клип, коллега по дуэту – Катя Кирпач, режиссеры и композиторы, с которыми за время работы Milos успели породниться, и многие другие. Невеста вышла к гостям и жениху в эксклюзивно шитом платье, которое разработала стилист и друг - Юлия Андреева. Организацией свадьбы занималась только Оксана. Она хотела сделать праздник, а не традиционный «Театр осмысленной потери свободы» со стандартными поздравлениями. Сама свадебная процессия ассоциировалась со сказочным сюжетом., девизом мероприятия было: «Браки совершаются на небесах…». Поэтому всё вокруг пестрело в бело-голубом цвете. Гостей сопровождали девушки переодетые в ангелов. Вела вечер Бэлла Огурцова. Праздник получился очень славным, так как не только гости получили удовольствие, но и сами молодожёны были очень счастливы. Избранником Оксаны посчастливилось стать непубличному человеку. Оксана, как мудрая жена, не делала из свадьбы пафосное действие, где бы собирала прессу. Они по-настоящему любят друг друга. Их знакомство состоялось на одном из конкурсов красоты, где Ксюша принимала участие, а он был членом жюри. Это была любовь с первого взгляда. Предложение выйти замуж поступило, когда они отдыхали на острове Крит. Само предложение было сюрпризом. Романтика и хорошее вино сделали своё дело. Жених был очень серьезно настроен, и в ответ, конечно же, получил согласие Ксюши.