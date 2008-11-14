Света Лобода ударилась в политику (ФОТО)

В день снятия с поста спикера украинского парламента Арсения Яценюка в прямом эфире программы «Шустер Лайф» за круглым столом собрались обсудить горячую тему дня представители разных сфер бизнеса. Нестор Шуфрич, Оксана Билозир, Валид Арфуш, Мустафа и лауреат премии «Национальный Олимп» Светлана Лобода присутствовали в зале. Своим эпатажным появлением, певица сразу разрядила накалившуюся атмосферу в студии, подарив главному зачинщику беседы Савику Шустеру именную футболку «Факинг мачо» с надписью «Шустер номер 1». Расплывшись в улыбке, Савик пригласил артистку за стол, и сходу задал вопрос: «как Светлана относится к теперешней ситуации в стране и мире». «Как сказал великий профессор Преображенский – люди не читайте газеты, особенно перед едой», - ответила Светлана. В конце программы Лобода специально для Арсения Яценюка и всей Верховной Рады посвятила свою песню «За что?», чем безумно развеселила всех присутствующих.