Руслан Квинта: «Я бросал котиков с девятого этажа…»

Они сразу нашли общий язык, Руслану удалось поднять Ротару на новую волну популярности, а София предоставила ему статусу звездного композитора. Сейчас работать с Русланом стремятся не только украинские исполнители, но и московские звезды, но музыкант не переезжает в соседнюю столицу, поскольку здесь ему более комфортно творить шедевры. Руслан, вы увлекаетесь парашютным спортом, когда вы обнаружили в себе это хобби?



У меня дедушка был летчиком, бабушкин брат был десантником. К сожалению, он погиб во время Великой Отечественной войны. Класса с пятого мы жили в городе Коростень возле военного аэродрома, я часто наблюдал за вертолетами, за парашютистами. Бегал на поля аэродромные, общался с людьми, которые занимались таким, оттуда все и началось: носовые платки, испытания над животными, которых я бросал с девятого этажа…



Бросали животных? Зачем?



Есть разные увлечения в детстве, кто-то ходит на рыбалку, в данном случае я конструировал парашюты и брал котиков, одевал на них парашютную систему, которую сам же собственноручно и шил, и испытывал ее на животных. В данном случае это были котики.



Котики живыми оставались?



Конечно. (смеется) Перед тем, как бросать котиков, я сначала бросал камешек, тут очень тонкий подход к этому делу. Кроме парашютного увлечения и любви к небу у меня была еще масса разных хобби. Я был всесторонне развитым ребенком, занимался футболом, картингом, фото - всем, что было на тот момент в нашей коммунистической стране.



Как вы познакомились с Софией Ротару,?



Я в свое время работал композитором у Юрия Никитина в агентстве «Нова», где София Михайловна делала ремикс, или римейк на свои старые песни. Это было в 2001 году, не было тогда у нее новых песен, она была в поиске репертуара, Матецкий уже отдал все, что мог. И тут она поинтересовалась, что это за мальчик стоит у вас в уголочке, и ковыряет клавиши. Никитин сказал, что это просто композитор, он для разных артистов пишет, и вам это будет не очень интересно, но ее это заинтриговало. Она послала в разведку сына Руслана, который поинтересовался, что я такое интересное пишу, и кто это интересное поет. У нас с Куровским Виталиком, это мой поэт, как раз была в работе песня «Забыть», она не была специально написана для Софии Михайловны, но она послушала, ей понравилось. Эта композиция вышла в альбоме, где все песни Матецкого, и одна песня «Забыть» Квинты и Куровского.



Я благодарен Богу что имею возможность работать с таким артистом, как София Михайловна. Кроме того, что пишешь песню, ты получаешь жизненный опыт, багаж, навыки, советы. После наших песен у неё произошел некий перелом в творчестве, и спрос на артиста появился, и цена соответственно другая стала, мы влили в нее новое дыхание.



Вы общаетесь с Софией Ротару кроме работы?



Конечно. Мы находимся сейчас в студии, которая размещена на территории офиса Софии Михайловны Ротару, она здесь бывает регулярно, было время, когда я частенько бывал у нее дома. Это очень обычный, добродушный, любвеобильный человек.



Она разная в жизни и на сцене?



Когда она выходит на сцену, такое ощущение, что зал замирает, а в жизни она очень открытая для диалога, любит рассказывать много разных историй, тем более у нее есть что рассказать.



Вы раньше занимались классикой, почему перешли на эстраду?



В душе я все равно остаюсь классиком, это основа для любого человека, который занимается музыкой, классика, является основой. У меня была мечта — закончить консерваторию, уехать за границу работать в театре, в Берлин, Мюнхен. 1995-1996 годы переломные в моей жизни, до этого времени я объездил практически весь земной шар, работал в трех театрах в симфоническом оркестре, и мы ездили очень много на гастроли. Я увидел эти гонорары смешные, отношение к артистам, гримерки, консервы, мне это стало неинтересно. Подумал, если так всю жизнь ради консервов и двадцати долларов в сутки работать, то я потеряю просто себя. У меня были трудные периоды, когда я к спиртному дотрагивался, когда перестали платить зарплату в театре, ты живешь и долгов выше крыши.



Каким был ваш первый гонорар?



Я показал песню одному человеку, потом через десять дней звонит мне и говорит: «К сожалению, песня не подходит, но мы тебе платим десять евро неустойку». (смеется) Вот эти десять евро — это был мой первый гонорар.



Неужели вам никогда не предлагали в Москву переехать, поработать там?



Я работал в Москве полтора года. Меня всячески уговаривали бросить Киев, остаться в Москве, но мне там было некомфортно. Москва - это заработки, но мне нужна правильная обстановка, чтобы на меня смотрели не как на производителя песни, а просто как на человека. На тебя наваливают кучу-кучу гвоздей, а ты сидишь и не понимаешь за что браться. Я устал от прессинга и уехал в Киев. Я сказал так: «Ребята, я вам нужен, я живу в Киеве, и вот телефон, звоните, заказывайте, обращайтесь».



Насколько гонорары в Москве выше, чем в Киеве?



Значительно выше, конечно, но сегодня Киев недалеко ушел от Москвы. Есть топовые авторы в Москве: Макс Фадеев, Игорь Крутой, Чантурия, Дробыш, которые держат марку, но есть же еще разные условия продажи песни. Можно за песню вообще ни копейки не взять, но при этом оставить все права за собой. Сейчас начинает работать система авторского права, и, слава Богу, потому что я не вечный, когда меня не станет, будут дети и внуки пользоваться моим творчеством, они будут получать роялти, пускай это номинальные деньги, но все равно это будет им приятно.



Вы влюблялись когда-то в свою клиентку?



Боже упаси! (смеется) Как сказал мне один мой знакомый: «Полюбишь певицу, будешь писать для нее бесплатно». Я - человек, я не похотливая сука, которая ходит и не знает кому вставить. Я за чувства, за настоящую искреннюю любовь. Что такое певица? Певица — это человек, за которым уже кто-то стоит, у неё есть семья и муж, либо это какая-то очень юная молодая девочка, но я не педофил. Хотя варианты бывают, когда тринадцатилетних девочек приводят взрослые дяди, я вот думаю, что они с ними делают?



То есть, у вашей жены нет повода ревновать?



Я уже два года как нахожусь в разводе, мы с женой сейчас мы не вместе живем.



А с ребенком общаетесь?



Конечно, у меня дочка, ей одиннадцать лет, мы каждый день с ней общаемся, встречаемся, но живем отдельно.



Звезды часто делятся с вами своими секретами?



Для того чтобы докопаться до их состояния, нужно вытаскивать из них все, даже зубы с корнями. (смеется) Брать за печень и тянуть, вытягивать всю информацию, которая будет тебе полезна в создании какого-то маленького шедевра.



Был какой-либо секрет, который вас поразил?



Да, одна из певиц мне как-то сказала, что у нее месячные обильные. Главное, дать информационный повод для того, чтобы ты ходил и думал — вот у нее обильные месячные… (смеется) Надо что-то с этим делать.



Расскажите о вашей тяге к покойникам…



В детстве мне нравилось ходить на похороны. Причем меня это очень сильно интересовало, я готов был сидеть возле гроба, возле покойника, даже потрогать его мог без проблем. Этот период у меня был в Казахстане, у них совершенно другие обычаи, у них строится целый дом для покойника, дом с месяцем, с луной. Мне нравился сам процесс, музыка, она меняла во мне настроение. Не знаю, то ли пламя той души, которая отошла в мир иной, то ли есть что-то такое, что меня очень сильно тянуло. Я этого не боялся. Это был класс первый-второй. Кстати, моя мама работала в больнице, я и в морге был, интересно, куда они с этого морга пропадали… В больнице работал один хирург, друг семьи, Турия Хатамович, до сих пор помню его имя, и я постоянно задавал ему вопросы: а как это, а что, а как делается операция. Однажды меня привели в больницу, надели белый халат, бахилы, колпак, помыли руки, спиртом обработали, на стульчик меня поставили, и я наблюдал два раза операцию по удалению аппендицита от начала до конца. Потом больным носил печенье.



Вы не считаете, что это как-то связано с теорией Фрейда о детских впечатлениях, которые переносятся на взрослую жизнь человека?



Я был в детстве очень любознательным человеком. Утро у меня начиналось с вопроса: «Почему? Почему утро? Почему солнце?» Не знаю, не делаю никаких сравнений, это было в детстве, оно у меня было бедным, но ярким. Я ведь родился в Украине, а потом родители уехали жить в Казахстан. Тогда были такие времена, люди ездили на заработки, покоряли целину.



Вы сказали, что у Вас была депрессия, часто Вас посещает такое настроение?



Депрессия часто посещает любого человека. Я могу себя накрутить внутренне, иногда депрессию можно себе создать искусственно ради творчества. Я не буду скрывать этого, бывают и такие моменты.



А потом творчество искусственное не получается?



Об этом уже людям судить.



Бывает композиторы невольно используют недавно услышанные никому неизвестные творения…



Нет, я таким не занимаюсь, это нечестно.



Приходилось ли вам работать с артистами, которые вам не импонируют?



Да, это максимум одна-две песни, бывает, что просто надо и все, а бывает, что кушать хочется. Иногда меняешь мнение о человеке после сотрудничества.



Как вы считаете, имея хорошие материальные вложения, можно стать звездой, не имея при этом таланта?



Это напрасная трата денег, талант должен быть обязательно. Деньги тоже нужны, сейчас ни один канал, ни одна радиостанция просто так ничего не крутят. Могут крутить брендовых исполнителей, которые уже десять лет на эстраде, такие достойны звучать бесплатно, а все начинающие, чтобы зайти туда, должны платить. Страна такая.

Как вы относитесь к группам разряда «поющие трусы»?



Никак не отношусь, они имеют право быть, и «поющие носки» могут быть. Я всегда смотрю в корень любого проекта, за всем должна стоять идея, если вижу сиськи-письки на экране, или ужасные тембральные окраски вылетают из динамиков, или по приколу написанные аккорды… Я такое тоже пишу, но для того, чтобы такое писать, ты должен иметь идею. Подобных групп очень много, но что самое интересное, на них есть спрос, это сауны, бани и все, что с ними связано.

