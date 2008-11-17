Собчак заказала банкет на 10000 евро и сбежала из ресторана через черный вход!

Несмотря на щедрое угощение, однако, многое из лакомств так и осталось на столе. Под различными предлогами на празднование дня рождения Ксении Анатольевны не приехали ее близкие друзья - Андрей Малахов сослался на неотложные съемки, Тина Канделаки мотивировала свое отсутствие тем же и лишь Даша Жукова честно призналась, что ее место во время финансового кризиса рядом с Романом Абрамовичем - женихом и идеалом. Гости Зато в полной мере насладились шампанским по 7000 рублей за бутылку и нежными устрицами такие известные светские персонажи, как Полина Дерипаска и Мария Верник. Посетила молодежную вечеринку и мама Ксении Анатольевны Людмила Нарусова. Все действо началось в 22.00. После кратких здравиц "за молодую" гости взялись за телятину. Тем же, кому претила в это время суток телятина были предложены куриные грудки с сиамскими овощами. Алкоголя было ровно столько, чтобы каждый из пьющих мог побаловать себя: тут и красное вино по 7800 и вино белое по 6100, пара бутылок виски "Чивас Ригал" по 400 долларов каждая. Водки Дмитрий Савицкий заказал всего лишь три "графина" по цене 2100 рублей, да и те в обществе Собчак пить оказалось некому. И, как оказалось, не зря были потрачены деньги на минеральную воду! Жаркой ночью, в поту танцующих разгоряченных тел, вода оправдала 12000, потраченных на ее покупку. Бегство - Все пели и танцевали до глубокой ночи, - рассказывают работники ресторана. - А в три часа Ксения Анатольевна и ее спутник неожиданно появились на кухне. Мы подумали, что пару не устроило качество блюд. Но, оказалось, что они просто решили сбежать от всех через черный вход. Походя, Собчак бросила удивленным поварам: - Спасибо, нам пора пи-пи и бай-бай! Дмитрий, как истинный джентльмен, смущенно присовокупил: - Извините. Нас...