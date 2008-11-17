Артистів залишають без грошей i концертiв

Нині в українському шоу-бізнесі становище більш ніж напружене: незабаром Новий рік, а корпоративи все ще не замовлені. Більш того, у жовтні багато концертів відмінили, а ті, що відбулися, зібрали менше коштів, ніж мали б. Приміром, виступ Ероса Рамазотті мав відбутись ще 15 жовтня, але, як повідомили організатори, його перенесли через «нестабільну політичну ситуацію». Добре, що не скасували взагалі, хоча навколо цього концерту зараз ходять різні чутки. Кажуть, ніби Рамазотті дізнався про приголомшливо малу кількість придбаних білетів (на той момент – близько 40 і задумався, чи проводити живий виступ у напівпорожньому залі. Народній артистці України Ірині Білик, яка мала чіткий намір відіграти три концертні дні на честь двадцятиріччя власної творчої діяльності, довелось відмінити їх в останній день. Погодьтесь, зібрати три аншлаги поспіль – важко, навіть якщо у виконавця безліч прихильників та хітових композицій. Організатори порадили відмінити третій виступ, оскільки два концерти заїжджої Крістіни Агілери не зібрали бажаних аншлагів. Нині Білик дуже жалкує через цю обставину, оскільки білетів немає, а кількість бажаючих відвідати київські концерти не зменшується. Ірина зізнається, що фінансова криза зачепила і її. «Я хотіла здати концертну сукню в хімчистку, це б коштувало $300. Костюмів у мене чотири, тож це забрало б з мого бюджету $1200. Через високу вартість послуги усі наряди почистили мої дівчата та Сергій Єрмаков. Подейкують, багаті жінки припинили ходити до салонів краси, адже дуже бояться за свої гроші – телефонують до банків, хвилюються. Та я не вважаю себе супербагатою жінкою з мільйонними статками, тому можу собі дозволити піти до салону», – розказує Ірина Білик. За умов масового звільнення з робочих місць керівники не в змозі дозволити собі таку розкіш, як запрошення зірки на корпоратив, – доводиться на всьому економити. Деякі виконавці йдуть назустріч потенційним замовникам і зменшують свої пафосні гонорари, видаляючи зайві пункти з власних райдерів. Але зізнаватись у цьому вони соромляться, мовляв, аби не постраждав престиж. Щоправда, натхненна танцями співачка Альона Вінницька таки зізналася «Главреду», що вже зараз багато замовників відмовилися від раніше запланованих на грудень концертів. «Щодо моєї роботи, то криза торкнеться зйомок нових відеокліпів і, швидше за все, відіб’ється на кількості корпоративних концертів. Для нас дуже показовим буде грудень, традиційно найбільш активний місяць. Я вже зараз спостерігаю загальну тенденцію відмов від концертів. Звичайно, важко все це пережити. Те, що відбувається в економічному і політичному житті нашої країни, змушує дедалі більше хвилюватися. Проте я впевнена, що ми всі це переживемо, адже українці – сильний народ. Як на мене, це природжені риси всіх українців – не здаватися за жодних умов і все сприймати з гумором», – обнадійливо каже Альона Вінницька. Лідер гурту «ТНМК» Фагот поки що не дуже відчуває на собі наслідки кризи. Звичайно, деякі концерти колективу відмінили, та це не дуже позначилось на матеріальному становищі хлопців. А от співачка Марія Бурмака взагалі не переживає скрутні часи. Навпаки, вона радіє, що є можливість відпочити від концертів, дозволити собі посидіти вдома і почитати приємну книжку. У неї з’явився час на некомерційні проекти, так би мовити, для душі, саме їм Марія приділяє найбільше уваги під час економічної кризи. Нещодавно вона зізналася журналістам: «Нині – чудовий період. У мене з’явився час писати музику, просто грати на гітарі. Недарма кажуть: “Коли людина хворіє, Бог дає їй передихнути”. Для артистів ця приказка справджується». Подейкують, ніби криза зачепила і Софію Ротару – співачці довелось виставити на продаж свій недобудований віп-готель на узбережжі Ялти. Розпочати власний бізнес – давня мрія артистки, таким чином можна було б забезпечити свою старість та безбідне проживання дітей та онуків. Елітний готель будувався на честь покійного чоловіка Ротару. На реконструкцію архітектурної пам’ятки та її ремонт співачка витратила близько семи мільйонів доларів, для запуску готелю також потрібні були чималі кошти, тож нібито Софія Михайлівна і припинила цю невигідну збанкрутілу справу. Але її син Руслан спростував цю інформацію: «Нас криза не зачепила – зараз мама гастролює по Росії. Готель будується, і до Нового року ми його відкриємо». Юрій Нікітін, незмінний продюсер Андрія Данилка та Ірини Білик, поки що не думає займатись сільським господарством. Він вважає, що кризи боятись не треба, бо унікальний музичний продукт завжди цінуватиметься. За своїх підопічних він не турбується, бо кожен з них позиціонує свій продукт як оригінальний, такий, що має своїх прихильників, з якими можна подолати будь-яку кризу. Пан Нікітін запевняє, що гонорари у його «проектів» не зменшаться. В Україні часто з’являються молоді й однотипні виконавці та гурти, але в період фінансової кризи навряд чи буде доречно виходити на арену українського шоу-бізнесу. Зіркам ніби влаштували перевірку, хто з них втримається в період неблагополуччя. Такі метри, як Алла Пугачова, можуть собі дозволити весь рік бити байдики і лише під кінець року заробити трохи грошенят на наступний. У тих олігархів, які побажали ще кілька місяців тому зустріти рік Бика з мегастарами, фінансовий стан не міг так сильно змінитись, що не знайшлося б «шматка» для Примадонни та інших зірок першого ешелону. Колишній чоловік Алли Борисівни – Кіркоров – запевняє, що у нього в часи кризи все добре, оскільки людям завжди потрібні хліб та видовища, а в часи нестабільності, коли хліб дорожчає, тим паче хочеться відволіктись від негараздів і побувати на концерті улюбленого співака. Непоганою ж буде розрядка вартістю $100 тис. за півгодини солов’їного співу Філіпа Лучезарного!