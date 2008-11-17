Пономарёв презентовал уйму незнакомых ему девушек

Среди гостей была замечена певица Наталья Валевская, продюсер Эдуард Клим, продюсер Юрий Фалеса с Микой Ньютон, El Кравчук, Женя Фокин, Влад Ряшин, Виктор Павлик, Александр Ксенофонтов (муж певицы Русланы), спортсмен Владимир Вирчис, Тимофей Нагорный (муж Лилии Подкопаевой). Александр Пономарёв и режиссер клипа Виктор Скуратовский ответили на вопросы представителей СМИ, после чего был презентован сам клип. Автором слов и музыки песни «Любиш ти мене чи не любиш» является Александр Пономарев. «Эта песня, конечно, о любви. Вышла она довольно позитивной и танцевальной. Она обязательно войдет в мой новый альбом», - говорит исполнитель. Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский. Напомним, что первой совместной работой Александра с Виктором были съемки клипа на песню «Любов- війна». «Мне понравилось работать с Виктором. Поэтому я решил продолжить наше сотрудничество съемкой нового клипа…», - поведал Скуратовский. История создания клипа довольно забавная. В начале сентября не успел народный артист Украины Александр Пономарев объявить кастинг на роль главной героини клипа на собственную песню «Любиш ти мене чи не любиш», как почтовый сервер, который принимает заявки от участниц, начал давать сбои из-за неимоверной нагрузки. Уже 20 сентября было зафиксировано свыше десяти тысяч заявок от девчонок на участие в кастинге. Изначально сценарий клипа был рассчитан на одну героиню, но из-за огромного количества желающих принять участие в съемках клипа сценарий переписывали.